Cafer: Çalışma anlayışımız uyuşmadı

Yurdakul Cafer yaptığı açıklamada “Soner Evitan ve ekibi ile Çalışma anlayışımız uyuşmadığı için yollarımızı ayırdık. Önümüzdeki günlerde yeni MHK oluşturulacak” dedi

Tonguç KOTAK – Basketbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yurdakul Cafer, Merkez Hakem Komitesi’nin görevden alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Havadis’in dün duyurduğu haber Basketbol camiasına bomba gibi düşerken federasyon Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cafer açıklamalarda bulundu.

Yollarımızı ayırdık

Cafer, Havadis Gazetesi Spor Servisi’nden Tonguç Kotak’a yaptığı açıklamada, “Soner Evitan ve ekibi ile Çalışma anlayışımız uyuşmadığı için yollarımızı ayırdık. Önümüzdeki günlerde yeni MHK oluşturulacak. Bizim hedeflediğimiz vizyonla ve çalışma anlayışıyla Soner Bey’in anlayışı uyuşmadı” diye konuştu. Cafer açıklamasını sonlandırırken Soner Evitan’dan önümüzdeki dönemde farklı yönlerde desteğini görmek istediklerini de belirtti.