Kıyı yağması: Denize sıfır inşaat başlatıldı

Pandemi sürecini fırsat bilenler, denize sıfır araziyi betonlaştırmak için haftanın 7 günü çalışıyorlar…

Girne Lapta bölgesinde Merit Otellerin dibinde denize sıfır inşaat başlatıldı. Dozerlerin kazı, kamyonların hafriyat yaptığı inşaatın haftanın 7 günü devam ettiği belirtildi. Bölge sakinleri “ilk kez denize bu denli yakın bir alanda inşaat yapılmasına tanık oluyoruz” şeklinde konuşuyor

YASA DIŞI

KKTC Anayasasında kıyı şeridini koruma altına alan maddeler bulunuyor. Bu maddeler otel yapımı amacıyla devre dışı bırakılsa da ilgili makamlar konut amaçlı inşaatlara izin vermiyor. Bölge sakinleri Lapta Belediyesi ve Girne Kaymakamlığının harekete geçmesini istiyor

HUMMALI ÇALIŞMA

İnşaat hafriyatının bitirilmesi ve biran önce temel atılması için iş araçları sürekli olarak çalışıyor. İnşaat alanının büyüklüğünden denize sıfır villa yapılmak istendiği anlaşılıyor. Lapta Belediyesi ve Girne Kaymakamlığının bu inşaattan habersiz oluşu çeşitli şüpheleri gündeme getiriyor