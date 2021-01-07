Dolar, ağustostan bu yana en düşük seviyede

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26’ya kadar çekildi. Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.

Dolar/TL, bu sabah en düşük seviye olarak 7,2597’yi görürken euro/TL’de 8,95’lere kadar indi. Türk Lirası’nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93’e kadar çekilerek son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Saat 10:30 itibarıyla dolar/TL 7,2670’ten euro/TL ise 8,9590’dan el değiştiriyor.

‘7,20 seviyesine doğru hareket devam edebilir’

ALB Forex’in sabah paylaştığı piyasa notu: USD/TRY paritesi düşüş trendi gerisinde hareketinde devam ediyor. Türk lirasında yaşana kuvvetlenmeye birlikte değer kaybeden kur 7 29 desteğinin de altına geçti. Satış baskısı bir alt destek olan 7.20 seviyesine doğru devam edebilir. Öncesinde ise 7.25 bölgesinde ara destek bulunuyor. Tepki yükselişleri yaşanması durumunda 7.29-7.30 arası direnç alanı olarak izlenebilir.

Piyasaların gözü ABD’deki tarihi olaylarda

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD’ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.