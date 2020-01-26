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NBA yıldızı Kobe Bryant hayatını kaybetti

26 Ocak 2020

NBA’in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant hayatını kaybetti.

Bryant’ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

23 Ağustos 1978’de doğan Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmemiş, doğrudan NBA’ye adımını atmıştı.

1996 NBA Seçmeleri’nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilsen Kobe, daha sonra Lakers’a takas edilmişti.

17 sezon boyunca NBA’de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

‘Black Mamba’ lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

 



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