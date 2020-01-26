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4 araca çarptı, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı!

26 Ocak 2020

Mağusa’da meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, 28. Tümen Caddesi üzerinde bulunan 4 araca çarptı, ardından da aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis, şoförü arıyor. 

Gazimağusa’da 28. Tümen Caddesi üzerinde, bugün saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen KA 483 plakalı araç sürücüsü, 4 araca çarptı, ardından da aracını bırakarak kaçtı.

Kimliği henüz belirlenemeyen KA 483 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada önce,  o esnada cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Gönül Süzen (K-22) yönetimindeki FJ 557 plakalı araca, ardından yine cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Hacı Karadağ (E-26) yönetimindeki KZ 451 plakalı araca, akabinde de yolun sağında park halinde bulunan NR 451 plakalı araca ve yoluna devam ederek cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Yahya Karabulut (E-31) yönetimindeki JM 900 plakalı araca çarpıp aracını olay yerinde  bırakarak  kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NR 451 plakalı araç, önünde park halinde bulunan JF 547 plakalı araca çarptı.
Çarpışma mahallinden kaçan KA 483 plakalı araç sürücüsü polis tarafından aranıyor.



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