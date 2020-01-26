KıbrısManşet

İçki içti, toprak sete çarptı!

26 Ocak 2020

İskele – Karpaz Anayolu üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan sürücü, yönetimindeki araç ile Karpaz istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

 

Bugün saat 18:00 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolu üzerinde, Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında  yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

Çarpışma sonucu yaralanan olmadı.  Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Photo of 4 araca çarptı, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı!

4 araca çarptı, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı!

26 Ocak 2020
Photo of Dumlupınar’dan şike ihbarı

Dumlupınar’dan şike ihbarı

26 Ocak 2020
Photo of Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM’e destek

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM’e destek

26 Ocak 2020
Photo of Tatar: Önemli olan KKTC’nin güçlenerek yaşatılması

Tatar: Önemli olan KKTC’nin güçlenerek yaşatılması

26 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı