İçki içti, toprak sete çarptı!

İskele – Karpaz Anayolu üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan sürücü, yönetimindeki araç ile Karpaz istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

Bugün saat 18:00 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolu üzerinde, Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

Çarpışma sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.