NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya’ya döndü

ABD Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Ajans\u0131'n\u0131n (NASA) Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu'nda (ISS) g\u00f6rev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i ta\u015f\u0131yan SpaceX kaps\u00fcl\u00fc D\u00fcnya'ya d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n\r\nNASA'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, SpaceX taraf\u0131ndan \u00fcretilen "Crew Dragon" meki\u011finin par\u00e7as\u0131 olan kaps\u00fcl\u00fcn, atmosfere girdikten sonra para\u015f\u00fctle Florida eyaletinin Meksika K\u00f6rfezi k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Pensecola kenti a\u00e7\u0131klar\u0131nda suya indi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nBu, ABD'nin 45 y\u0131l aradan sonra uzaydan denize yapt\u0131\u011f\u0131 ilk ini\u015f olman\u0131n yan\u0131nda, \u00f6zel bir \u015firketin geli\u015ftirdi\u011fi roket ve mekikle ger\u00e7ekle\u015ftirilen ilk insanl\u0131 uzay yolculu\u011funu d\u00f6n\u00fc\u015f seferiyle tamamlam\u0131\u015f oldu.\r\n\r\nAstronotlar Hurley ve Behnken'i ta\u015f\u0131yan Crew Dragon meki\u011fi, 30 May\u0131s'ta uzaya f\u0131rlat\u0131lm\u0131\u015f ve 31 May\u0131s'ta ISS'e ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Bu, NASA'n\u0131n Space Shuttle program\u0131n\u0131 2011'de sonland\u0131rmas\u0131ndan bu yana ABD'den yap\u0131lan ilk insanl\u0131 uzay seferi olmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nNASA'n\u0131n personel meki\u011fi \u00fcretmeyi durdurmas\u0131 nedeniyle, ISS'de g\u00f6revli astronot ve kozmonotlar Rus yap\u0131m\u0131 "Soyuz" mekikleriyle ta\u015f\u0131n\u0131yordu.\r\n\r\nNASA, Rusya Federal Uzay Ajans\u0131, Japonya Uzay Ara\u015ft\u0131rma Ajans\u0131, Avrupa Uzay Ajans\u0131 ve Kanada Uzay Ajans\u0131n\u0131n ortak projesi ISS'de farkl\u0131 \u00fclkelerden 6 ki\u015filik m\u00fcrettebat d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcml\u00fc g\u00f6rev yap\u0131yor.\r\n\r\nNASA'n\u0131n "Ticari \u0130kmal Hizmetleri" program\u0131 kapsam\u0131nda, Amerikan firmalar\u0131 Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6te yandan "Ticari M\u00fcrettebat Geli\u015ftirme Program\u0131" kapsam\u0131nda ISS'ye personel ta\u015f\u0131mak \u00fczere, SpaceX'in yan\u0131 s\u0131ra Boeing de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test u\u00e7u\u015flar\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n