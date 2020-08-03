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NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya’ya döndü

3 Ağustos 2020
SpaceX Kapsülü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i taşıyan SpaceX kapsülü Dünya’ya döndü.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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