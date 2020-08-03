Dünya

Endonezya’da 22 binden fazla kişi selden etkilendi

3 Ağustos 2020
Kuzey Sulawesi sel

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selden 22 binden fazla kişi olumsuz etkilendi. Sel felaketinde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, Güney Bolaang Mongondow’da bölgesinde şiddetli yağışların 7 yerde sele neden olduğunu açıkladı.

Su baskınlarından 22 bin 655 kişinin olumsuz etkilendiğini aktaran Jati, sel felaketinde şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Jati, bölge genelinde 64 ev, 5 köprü ve bazı yolların sel suları nedeniyle hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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