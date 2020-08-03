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Facebook tazminatı artırdı

İzinsiz veri davasında 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti

3 Ağustos 2020
facebook tazminat

Facebook, kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD’de bir grup kullanıcı, Facebook’un milyonlarca kişinin biyometrik  verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp, sakladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Şirket, Illinois Eyaleti’nin Biyometrik B ilgi Gizliliği Yasası’nı ihlal etmekle suçlandı. Yıllarca süren dava sonucunda Facebook, geçtiğimiz ocak ayında davanın kapatılması için 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Sosyal medya devi olarak da anılan şirket son duruşmada bu miktarı 650 milyon dolara yükseltti.

Eğer 650 milyon dolar üzerinden anlaşma sağlanırsa, 2 milyon kullanıcıya 200 dolar ile 450 dolar arasında ödeme yapılacak.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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