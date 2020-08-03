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İzmir Foça’da tekne battı

3 Ağustos 2020
Foça'da tekne battı

İzmir Foça’da tekne faciası yaşandı. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir tekne rüzgarda alabora oldu. Olayda 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 9 yaşındaki bir çocuk aranıyor.

İzmir’in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan bir çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karşıyaka ilçesinden Foça’ya gelen 9 kişi, Kumburnu mevkisinden Adem D’ye ait tekneyle denize açıldı.

İçinde 10 kişinin olduğu polyester balıkçı teknesi, Atatürk Adası olarak da bilinen Hayırsız Ada açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.

Olayda ilk belirlemelere göre Şennur Avcı (41), Çınar Ege Göksoy (8), Şermin Özerman (38) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti.

Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan Kaan Niyazi Özarman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Günel (29) adaya çıkarıldı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaybolan Sarp Göksoy’un (9) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan çalışma başlattı. Havadan yürütülen çalışmaya karanlığın çökmesi nedeniyle ara verildi.

CAN YELEĞİ BULUNMADIĞI İDDİASI

Özel bir tekne olmasına rağmen ücretli olarak yolcu taşıdığı öne sürülen 5 metrelik teknede can yeleği bulunmadığı ileri sürüldü.

Olayın ardından kaçan tekne sahibinin yakalanmasına çalışılıyor.

Cesetler incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şermin Özerman’ın babası Ahmet Özerman, Foça Emniyet Müdürlüğüne gelerek bilgi aldı.

Acılı baba, AA muhabirine, kızı ve torunlarıyla en son bayramın ilk günü görüştüklerini, çok üzgün olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timinin çalışmalara başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.”


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