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Üreticilere yaklaşık 382 bin TL tazminat ödendi

24 Temmuz 2019

Dolu ve Brucella tazminatları üreticilere ödendi. Genel Tarım Sigortası’nın narenciye ve hayvan üreticilerine toplam 381 bin 789 TL tazminat ödediği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2018 üretim yılında dolu nedeniyle narenciye üretim alanlarında oluşan doğal afet zararları Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları kapsamında bugün ödendi. İlgili ödemede 90 üreticiye toplam 242 bin 598 TL 84 kuruş tazminat ödemesi yapıldı.

Öte yandan Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlar da ödendi. Brucella hastalığı zararı olan 24 üreticiye 27 inek, 246 koyun ve 56 keçi için 139 bin 200 TL tazminat verildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği açıklandı.

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