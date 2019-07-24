Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL‘de hafta başından bu yana yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,72 civarında hareket ediyor. Kur gün içinde 5,7370’e kadar yükseldi.

Dün dolar endeksinde yaşanan yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,7055’ten tamamladı.

Euro/TL de 6,38 civarında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1150, sterlin/dolar yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,2445 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97,5’in üzerinde kapanış gerçekleştirmesi sonrası şu dakikalarda 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/TL de 7,15 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,6550’nin destek, 5,7350 ve 5,7800’in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÖZLER MERKEZ’DE

Piyasaların gözü kulağı TC Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Yarınki toplantıda faizde ne kadarlık indirim yapılacağı kurun yönünde belirleyici olacak.