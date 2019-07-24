Başbakan Tatar, Latif Akça’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça’yı kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın en büyük başarısının KKTC’nin kuruluşu olduğunu ifade etti.

Tatar, ilk kez UBP- HP Hükümeti döneminde, hükümet programında federal temelde bir anlaşmanın tükenmekte olduğu, iki devlet temelinde bir anlaşma ile yola devam edilmesi gerektiği ifadelerinin yer aldığını belirtti.

KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılmasının bu kapsamda çok önemli olduğunu ve zaman alabileceğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve desteğinin Kıbrıs Türkü için önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin bu coğrafyadaki önemini vurgulayan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türkiye’nin duruşu ve hidrokarbon zenginliklerinin, KKTC’nin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tatar, “Bizler gibi düşünmeyen bazı muhaliflerin doğru noktaya çekilmesi için ayni azimle bu çalışmaların yürütülmesi memleket için çok önemli olduğunu düşünmekteyim” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın düşüncelerini yaşatma adına yapılan çalışmalara çok önem verdiğini kaydeden Tatar, Denktaş’ın her zaman büyük hürmet duyduğu bir lider olduğunu kaydetti

AKÇA

Dernek Başkanı Latif Akça da kabulde yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyonunun Akdeniz’in kızıştığı ve Ortadoğunun karışık olduğu bir süreçte Türkiye ile birlikte hareket edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.