Mutluluğun kaynağı para değil, spor

Spor yapmak mı para mı… Hangisi sizi daha mutlu eder? Bilimsel araştırmalara göre geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun mutluluk seviyeniz spor yapıp yapmadığınıza bağlı.

Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.

The Hill’in haberine göre Lancet’te yayınlanan rapor, daha hareketli kişilerin kendini iyi hissetmediği gün sayısının yılda 35 gün olduğunu ortaya koydu. Spor yapmayanların geçirdiği kötü gün sayısı ise yılda 18 daha fazla.

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir çarpıcı nokta ise sporun paradan daha hızlı mutluluk getirdiği. Bilim insanları, ABD şartlarında, hareketsiz bir kişinin spor yapan sıradan kişiler kadar mutlu olabilmesi için yılda en az 25 bin dolar daha fazla kazanması gerekiyor.

Ne kadar çok hareket o kadar çok mutluluk formülü ise işe yaramıyor. İncelemeler, haftada üç gün 30 ila 60 dakika spor yapmanın ruh sağlığımızın en iyi reçetesi olduğunu gösteriyor.