Yaşam

Mutluluğun kaynağı para değil, spor

15 Şubat 2020

Spor yapmak mı para mı… Hangisi sizi daha mutlu eder? Bilimsel araştırmalara göre geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun mutluluk seviyeniz spor yapıp yapmadığınıza bağlı.

Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.

The Hill’in haberine göre Lancet’te yayınlanan rapor, daha hareketli kişilerin kendini iyi hissetmediği gün sayısının yılda 35 gün olduğunu ortaya koydu. Spor yapmayanların geçirdiği kötü gün sayısı ise yılda 18 daha fazla.

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir çarpıcı nokta ise sporun paradan daha hızlı mutluluk getirdiği. Bilim insanları, ABD şartlarında, hareketsiz bir kişinin spor yapan sıradan kişiler kadar mutlu olabilmesi için yılda en az 25 bin dolar daha fazla kazanması gerekiyor.

Ne kadar çok hareket o kadar çok mutluluk formülü ise işe yaramıyor. İncelemeler, haftada üç gün 30 ila 60 dakika spor yapmanın ruh sağlığımızın en iyi reçetesi olduğunu gösteriyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi

Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi

10 Şubat 2020
Photo of ‘Özgürlüğüne düşkün’ inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı

‘Özgürlüğüne düşkün’ inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı

9 Şubat 2020
Photo of  Kışa inat sağlık…

 Kışa inat sağlık…

8 Şubat 2020
Photo of Karla karışık yağmur bekleniyor

Karla karışık yağmur bekleniyor

7 Şubat 2020
Photo of Güneyde meteoroloji sarı alarm verdi

Güneyde meteoroloji sarı alarm verdi

7 Şubat 2020
Photo of Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?

Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?

6 Şubat 2020
Photo of Araştırma: Kadın beyni aynı yaştaki erkek beyninden 4 yıl daha genç

Araştırma: Kadın beyni aynı yaştaki erkek beyninden 4 yıl daha genç

6 Şubat 2020
Photo of Burs başvuruları 10 Ocak – 20 Şubat arasında yapılacak

Burs başvuruları 10 Ocak – 20 Şubat arasında yapılacak

6 Şubat 2020
Photo of Gıda güvenliği toplantısında koronavirüs kararları alındı

Gıda güvenliği toplantısında koronavirüs kararları alındı

5 Şubat 2020
Photo of Güneyde coronavirüs için bilgilendirme ve tavsiye broşürü dağıtılıyor

Güneyde coronavirüs için bilgilendirme ve tavsiye broşürü dağıtılıyor

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı