Türkiye

Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

15 Şubat 2020

Eski Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller’in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY’nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını anlattı.

Hava Kuvvetleri’nde 20 yıl, Türk Hava Yolları’nda (THY) 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren Mehmet Bodur, son uçuşunu geçen yıl, doğum günü de olan 10 Nisan günü gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Antalya’ya giden uçağın kokpitinde son kez kaptan pilot olarak görev alan Bodur, uçuşu tamamladığında ise iki müjdeyi birden aldı. Hem dede olmuştu hem de oğlu Burak, kaptan pilot eğitimini tamamlamış, babasının dört sırmalı apoletlerini takacaktı.

Türkiye’ye ilk kez gelen birçok uçağın test uçuşlarını da gerçekleştiren ve emekli olduktan sonra pilot eğitmenliği yapmaya başlayan Bodur, şimdilerde deneyimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller‘in de aralarında bulunduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Bodur, eski Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş ve İsmail Hakkı Karadayı gibi birçok önemli ismi de uçuran isim oldu.

‘Özal kokpitte kalkışı ve inişi seyrederdi’

Bu uçuşlarda “Abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk” diyen Bodur, devlet büyüklerine, bakanlara ve genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanlarına uzun yıllar hizmet ettiğini ifade etti.

Mehmet Bodur, “Devlet büyükleri olarak Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, başbakanlarımızdan Tansu Çiller’e çok uzun yıllar hizmet etme zevkine ulaştım. Ayrıca, kuvvet komutanlarımız ve bakanlarımızı da uçurmak bizlere nasip oldu. Kendilerini emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya götürmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, elektroniğe çok meraklıydı, uçuşlarda da zaman zaman kokpiti ziyaret eder, uçuşun hangi safhasında olduğumuzu merak ederdi. Uçağın kalkışını ve inişini seyrederdi. Kokpit ziyaretleri kendisini ve bizi mutlu ederdi. Çünkü kendisini kokpitte görmek bize büyük zevk verirdi. Uzun uçuşlarda liderlerimiz ile abi-kardeşbaba-oğul gibi olurduk” dedi.

‘Süleyman Demirel yatağını çok özlediğini söylerdi’

Merhum 9.’ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özellikle akşam evde olacak şekilde uçuş programı yapmaya dikkat ettiğini anlatan Bodur, “Sayın Süleyman Demirel, bulunduğu tüm gezilerde, nerede olursa olsun programını öyle bir ayarlardı ki akşam mutlaka ama mutlaka evinde istirahat etmeyi arzu ederdi. Yatağını çok özlediğini söylerdi. Özellikle son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle bu durumu çok önemserdi. Biz de uçuşlarımızı ona göre programlardık” diye konuştu.Eski Başbakanlardan Tansu Çiller için de “Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of CHP, CNN Türk’ü boykot kararını açıkladı

CHP, CNN Türk’ü boykot kararını açıkladı

6 Şubat 2020
Photo of Pistten çıkan uçağın pilotlarına soruşturma

Pistten çıkan uçağın pilotlarına soruşturma

6 Şubat 2020
Photo of Van-Bahçesaray’da çığ felaketleri: 41 kişi hayatını kaybetti

Van-Bahçesaray’da çığ felaketleri: 41 kişi hayatını kaybetti

6 Şubat 2020
Photo of Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

6 Şubat 2020
Photo of Ege Denizi’nde yanardağ bulundu

Ege Denizi’nde yanardağ bulundu

6 Şubat 2020
Photo of Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist yeniden uçuşlara açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist yeniden uçuşlara açıldı

6 Şubat 2020
Photo of Pistten çıkan uçaktaki yolculardan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralı

Pistten çıkan uçaktaki yolculardan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralı

6 Şubat 2020
Photo of Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

5 Şubat 2020
Photo of 52 yaralı hastanelere kaldırıldı

52 yaralı hastanelere kaldırıldı

5 Şubat 2020

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı