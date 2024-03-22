Mustafa Saçar 3 gün poliste tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mustafa Saçar 3 gün poliste tutuklu kalacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde süren sahte diploma ve yolsuzluk meselesiyle ilgili Mustafa Saçar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde süren sahte diploma ve yolsuzluk meselesiyle ilgili Mustafa Saçar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt’ta esnafı olan Mustafa Saçar bugün mahkemeye çıkartıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili detayları aktaran polis, Mustafa Saçar’ın üniversite içersinde bir kafeterya işlettiğini ve iş yapmadan fatura keserek maddi kazanç elde ettiğini aktardı.

Polis, Saçar’ın 14 fatura karşılığı toplam 1 milyon 74 bin 86 TL aldığının belirlendiğini soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mustafa Saçar 3 gün poliste tutuklu kalacak.

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Tags:ktsuMustafa Saçarsahte diplomaYolsuzluk
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