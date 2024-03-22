Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde süren sahte diploma ve yolsuzluk meselesiyle ilgili Mustafa Saçar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt’ta esnafı olan Mustafa Saçar bugün mahkemeye çıkartıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili detayları aktaran polis, Mustafa Saçar’ın üniversite içersinde bir kafeterya işlettiğini ve iş yapmadan fatura keserek maddi kazanç elde ettiğini aktardı.

Polis, Saçar’ın 14 fatura karşılığı toplam 1 milyon 74 bin 86 TL aldığının belirlendiğini soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mustafa Saçar 3 gün poliste tutuklu kalacak.