Dr. Karavelioğlu: Kaliteli ve ihtiyacımız olan nüfusu ülkemize çekmeliyiz

UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, ekonomik büyümenin nüfus politikasından geçtiğine işaret ederek, “Nüfusla ilgili bir vizyonumuz maalesef yok” dedi.

UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu nüfus politikalarıyla ilgili açıklamasında “Bir ekonominin büyümesi için Nüfusun büyümesi gerekir” şeklinde açıklamalarda bulunan Karavelioğlu, Amerika, Almanya gibi ülkelerin yıllık nüfus planlamalarını örnek göstererek, “Şu ana kadar herhangi bir nüfus politikamızın olduğunu düşünmüyorum. Nüfusumuzu kontrollü bir şekilde büyütmeliyiz. İş gücü planlama ofisi kurarak, kaliteli ve ihtiyacımız olan nüfusu ülkemize çekmeliyiz. Üniversiteler adası olması gereken ülkemizde Doçent üstü akademik unvana sahip kişilerin ve üst düzey profesyonel yöneticilerin yurttaş olmalarını teşvik etmemiz gerekir” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

Nüfus planlaması ve büyümesinde beyaz kimlik modelinin daha etkin kullanılması gerektiğini kaydeden Karavelioğlu, “Beyaz kimliğin nasıl kullanılacağı hususunu kamuoyunun tartışmasına açmak gerekir. Benim önerilerim; 200 bin GBP veya üzerinde rayiç bedelle gayrımenkul alan kişilere dilerlerse bir kereye mahsus 20.000 GBP karşılığı beyaz kimlik verilebilir.

Bu kimlik sahibi otomatik olarak oturma hakkını elde eder ve iş yeri açabilir, işçi çalıştırabilir. Dilerse 5 adete konut veya işyeri alabilir. Yerel/mahalli seçimlerde muhtar veya belediye başkanı seçiminde oy kullanabilir ancak seçilme hakkı olmayacaktır. Ulusal meclis seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı olmayacaktır.

3 yıldan uzun süre burada 180 günden fazla yaşayan veya konut sahibi olan ve herhangi bir suça karışmamış kişilerin de dilerlerse bir kereye mahsus 10.000 GBP karşılığı beyaz kimlikten faydalanmasını sağlamalıyız. Beyaz kimlikten oluşacak gelirin nereye harcandığının, şeffaf bir şekilde 3 ayda bir kamuya duyurmalıyız.

Yeni nüfus politikası içerisinde; yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sesi olacak 1 kişinin KKTC temsilciliklerinde kullanılacak oylarla Milletvekili olarak meclisimizde yer almalı” dedi.