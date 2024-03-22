Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki yağış miktarlarını duyurduğu açıklamasına göre, Türkeli’ne 14 kg/m², Kaleburnu ve Zaferburnu’na 11 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 10 kg/m², Zümrütköy ve Beylerbeyi’ne 8 kg/m², Alsancak ve Boğaz’a 7 kg/m², Alayköy, Ercan ve Girne’ye 6 kg/m², Lefkoşa’ya da 5 kg/m² yağış düştü.


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Tags:yağış miktarlar
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