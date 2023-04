Mustafa Behlül yazdı: Atletik performansı güçlendirecek yiyecekler yazı dizisi-2

1 Pancar Suyu

Pancar suyu, bu kılavuzdaki en iştah açıcı seçenek gibi görünmeyebilir ancak zorlayıcı faydalarına kısa

bir bakış bile onu atletik diyetinize eklemek için can atmanızı sağlayacaktır.

Bazen pancar suyu olarak adlandırılan bu karışım, epikateşin açısından zengindir. Bu flavonol, kan damarlarınızın hem genişlemesini hem de daralmasını sağlayan temel bir molekül olan nitrik oksit

üretimini geliştirdiği için vücut geliştiriciler arasında popülerdir.

Uygun nitrik oksit seviyeleri, kan damarlarının sağlıklı kan akışını destekleyecek kadar genişlemesini

sağlar. Bu da, özellikle dayanıklılık odaklı aktiviteler için daha iyi atletik performansı teşvik eder. Araştırmalar, epikateşinin (ve nitrik oksidin) atletik faydalarının mütevazı olabileceğini öne sürse de , bu kesinlikle en zorlu yarışmalar için bir avantaj sağlayabilir.

Pancar suyu ayrıca betain (trimetilglisin olarak da bilinir) içerir. Amino asit homosisteinin işlenmesi için gerekli olan betain’in gücü geliştirdiğine inanılıyor. Etkisi, bench press fırlatma ve dikey sıçrama gücünü içeren testlerde olumlu olduğunu kanıtladı.

2 Bitter Çikolata

Çikolata nihai hoşgörüdür, ancak onu sandığınız kadar sınırlamanız gerekmeyebilir. Bitter çikolata, lezzetli olduğu kadar sağlıklı da olabilir – doğru türleri seçmeniz koşuluyla – ve her zaman olduğu gibi

ölçülü olarak tadını çıkarın. Araştırmalar, bitter çikolatanın genel nüfus için kardiyovasküler sağlıkta geniş kapsamlı iyileştirmeler sağlayabileceğini gösteriyor , bu nedenle büyük bir yarışa veya maça hazırlanmıyorken bile tadını çıkarmaya değer.

Daha iyi atletik performans acil hedefse, günde bir veya iki kare yemenin önemli faydalarını da keşfedeceksiniz. Ne de olsa, bitter çikolata daha önce tartıştığımız nitrik oksit arttırıcı flavonol olan epikateşin bakımından yüksektir.

Journal of the International Society of Sports Nutrition’da yayınlanan dikkate değer bir çalışmada , amatör bisikletçiler tipik atıştırmalıklarını mütevazı miktarlarda bitter çikolata ile değiştirmeye teşvik edildi. Sonuç olarak, bu sporcular kendilerini zorlarken daha az oksijen kullandılar. Hatta iki dakikalık zaman denemelerinde daha fazla mesafe kat edebildiler.

3 Tatlı Patates

Dayanıklılık sporcuları için en iyi karbonhidrat kaynaklarından biri olan tatlı patatesler, sindirimi iyileştirmek için lif bir yana birkaç önemli vitamin türüyle doludur. Birçok koşucu, sağlık odaklı karbonhidrat yüklemeleri sırasında genellikle makarna yerine keyif aldıkları bu lezzetli tüketmeyi tercih eder.

Tatlı patateslerin atletik faydaları büyük ölçüde düşük glisemik indekslerinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, enerji daha yavaş ve daha uzun bir süre boyunca salınır. Bu, tatlı patateslerin anında bir destek sağlamamasına rağmen, uzun oyunlar veya diğer uzun süreli atletik etkinlikler sırasında faydalarının açık olacağı anlamına gelir.