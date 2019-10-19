Müslüm, Netflix’te de yayınlandı

Ülkemizin ünlü arabesk sanatçılarından Müslüm Gürses’in hayat hikâyesinin anlatıldığı Müslüm filmi, geçtiğimiz sene sinemalarda izleyicilerle buluşmuş ve oldukça ses getirmişti. Gişede büyük bir başarı elde eden film, şimdi Netflix’ten izlenebilecek.

Geçtiğimiz sene ekim ayında vizyona giren, oyunculukları ve gişe başarısıyla büyük ses getiren Müslüm filmi, 37 hafta boyunca vizyonda kalmıştı. IMDb’de 8/10 Beyazperde’de ise 4,4/5 alan film, 1 Mart 2019’da tekrar vizyona girmişti.

Filmin bu başarısında kadrosunda bulunan Timuçin Esen (Müslüm Gürses), Zerrin Tekindor (Muhterem Nur), Ayça Bingöl (Emine Akbaş), Erkan Can (Limoncu Ali), Erkan Kolçak Köstendil ve Turgut Tunçalp gibi oyuncuların da katkısı oldukça büyüktü.

Müslüm, gişede ulaşılması zor bir başarı yakalamıştı:

Toplamda 37 hafta vizyonda kalan, yaklaşık 6,5 milyon seyirciye ulaşan ve 85 milyon TL’lik bir gişe hasılatı elde eden Müslüm’ün senaryosu, Puhu TV için çekilen başarılı dizi Şahsiyet’in de senaristliğini yapan Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi tarafından yazıldı.

Filmin yönetmenlik koltuğunda ise iki farklı isim oturdu: Ketche ve Can Ulkay. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Can Ulkay’la daha önce Ayla filminde de çalışmış ayrıca bu sene vizyona giren Türk İşi Dondurma’nın yönetmenliğini de ona bırakmıştı.

Seyirciler tarafından oldukça beğenilen Müslüm filmini vizyonda izleyemediyseniz ve bugün TV 8’deki yayını da kaçırdıysanız Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Filmin Netflix sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.