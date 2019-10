Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını paylaştı: Terörizmi yen

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

“Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye’nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi” diyen Trump, devamında “O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar” ifadesini kullandı.

Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının “kötü” olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.

…..this thinking years ago. Instead, it was always held together with very weak bandaids, & in an artificial manner. There is good will on both sides & a really good chance for success. The U.S. has secured the Oil, & the ISIS Fighters are double secured by Kurds & Turkey….

