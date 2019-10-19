Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını paylaştı: Terörizmi yen

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

“Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye’nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi” diyen Trump, devamında “O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar” ifadesini kullandı.

Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının “kötü” olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.

…..this thinking years ago. Instead, it was always held together with very weak bandaids, & in an artificial manner. There is good will on both sides & a really good chance for success. The U.S. has secured the Oil, & the ISIS Fighters are double secured by Kurds & Turkey…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

‘BAŞARI İÇİN BU İYİ BİR FIRSAT’

Trump, “Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve IŞİD savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı. Bazı Avrupa Birliği ülkelerine her zaman bildirimde bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen IŞİD savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi. Yine de iyi bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Twitter üzerinden yazdığı, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” mesajına da Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu mesajı alıntılayarak, “TERÖRİZMİ YEN” mesajını paylaştı.

​ERDOĞAN: GÜVENLİ BÖLGEYİ GÖRÜŞTÜK

Bundan birkaç saat sonra da görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir paylaşım geldi. “Güvenli bölgeyi görüştük” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.”