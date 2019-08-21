Müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Rum Yönetimi’nin KKTC’ye iade ettiği Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali Virk aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Virk, cezaevinde

“NAİM’İ BEN VURDUM”: İş insanı Gökhan Naim cinayetinin zanlısı olarak aranan kilit isimlerden olan ve Güney Kıbrıs’ta yakalanıp, 9 Ağustos’ta KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Virk, “Naim’i ben vurdum” dedi

3 SUÇTAN YARGILANACAK: Cinayet zanlısı Azmad Ali Virk, dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin emri ile 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Virk, müebbet hapis öngören “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “silahlı soygun” suçlarından yargılanacak

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 13 Mart’ta silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğü olayda cinayet zanlısı olarak aranan kilit isimlerden olan ve Güney Kıbrıs’ta sahte kimlikle yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanıp, KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olay ile ilgili ifade veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Azmad Ali Virk’in Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde meydana gelen “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “silahlı soygun” suçlarından tutuklandığını belirtti.

İneci, zanlı Azmad Ali Virk’in, aranan Ali Hassan ve Tanveer Ahmad ile planlı bir şekilde Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’i evinin önünde beklediklerini, Azmad Ali’nin aranan Zayid Masood’dan temin ettiği tabanca ile Naim’i öldüğünü, zanlıların cinayetin hemen akabinde Naim’e ait para dolu çantayı alıp kaçtıklarını belirtti.

Parayı Zayid Masood’a verdi

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlıların parayı Ercan Havalimanı yakınında bekleyen Zayid Masood’a verip, Rum tarafına kaçtıklarını anlattı.

İneci, zanlı Azmad Ali Virk’in cinayet zanlısı olarak aranan şahıs olduğunu ve olayın ardından kaçmış olduğu Güney Kıbrıs’ta yakalanıp KKTC’ye iade edildiğini söyledi.

İneci, iade işleminin gerçekleştiği 9 Ağustos’ta zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip, Naim’i vurduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının parmak izi ile emare olan tabancadan alınan parmak izinin uyuştuğunu söyledi. İneci, zanlının işlediği suçun müebbet hapis öngördüğünü ve yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve suçun müebbet hapis öngördüğünü belirterek, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.