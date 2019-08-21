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Akacan’ın istediği oldu

21 Ağustos 2019

Girne Ağır Ceza Mahkemesi,  Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu  dövme suçlamasıyla yargılanan Bulut Akacan’ın teminata bağlanmasına , korumalarının ise tutukluluğunun devamına karara verdi. Dava 18 Eylül’e  ertelendi

Evrim KAMALI

 

Girne’de Ocak ayında bir restoranda, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu  dövdüğü gerekçesi ile yargılanan Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun’un davası, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü.

Girne Ağır Ceza Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Özorçun ve Kurbanov’un cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına, Akacan’ın ise teminat şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir vererek, davayı 18 Eylül 2019 tarihine erteledi.

 

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