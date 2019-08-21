KıbrısManşet

8 gün sonra cesedine ulaşıldı

21 Ağustos 2019

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Gülseren’de görev yapan 20 yaşındaki asker Mustafa Alamur, Mağusa’da  bir inşaatta dün ölü bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan 13 Ağustos’ta yapılan açıklamada 12 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Gülseren’de görev yapan Mustafa Alamur’un cesedine ulaşıldı.

Mağusa’da 12 Ağustos günü çarşı iznine çıkan ve bir daha haber alınamayan Alamur, Topçu Bulvarı’nda bulunan bir inşaatta dün ölü bulundu.

Alamur’un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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