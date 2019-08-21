Kıbrıs
Gözleri önünde cayır cayır yandı
Lefkoşa-Girne ana yolunda Başak Kalfaoğlu’nun kullandığı TPT 546 plakalı taksi dün öğle saatlerinde seyir halinde yandı
Lefkoşa’da taksicilik yaparak ekmeğini kazanan Başak Kalfaoğlu’nun kullandığı taksi seyir halinde iken alev alması sonucu tamamen yandı. Araba adeta demir yığınına dönüştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Başak Kalfaoğlu’nun kullandığı TPT 546 plakalı araba Ciklos mevkiinde, motor bölümünde başlayan yangın sonucu yandı.
Soruşturma devam ediyor.