Apoel, Şampiyonlar Ligi şansını Amsterdam’a bıraktı

Ajax, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında APOEL Nicoisa deplasmanından 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı başladı. Grup etabı öncesi son virajda, geçen sezonun yarı finalisti Ajax, Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nicoisa’ya konuk oldu.

Her iki takımın da zaman zaman rakip kalede tehlikeli fırsat bulduğu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Ajax’ta 16. dakikada sarı kart gören Noussair Mazraoui, 80. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve Hollanda ekibi maçı 10 kişi tamamladı.

Turun rövanş maçında Ajax, APOEL’i Amsterdam’da konuk edecek ve Johan Cruyff Arena’da oynanacak maçın sonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takım belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde;

CFR Cluj 0-1 Slavia Prag

LASK Linz 0-1 Club Brugge