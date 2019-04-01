Muazzam bir sinema şöleni Lefkoşa’da başlıyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) 4 Nisan Perşembe gecesi saat 20.30’da gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak.

Yönetmen Emin Alper’in “Kız Kardeşler” filminin gösterimi ile açılacak festival, 11 yıl aradan sonra sinemaseverlerle buluşacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, 4-12 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’nın farklı mekanlarında yer alacak festival kapsamında, KKTC dâhil olmak üzere 24 ülkeden 41 film gösterilecek.

Lefkoşa’da onlarca sivil toplum örgütü, kurum-kuruluş, üniversite ve işletme de paydaş olarak festivalde yer alırken şehrin birçok yerine ulaşacak festival, yerel yönetim-sivil toplum işbirliğinin güzel bir örneği olarak yapılacak.

Harmancı: Baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin 41 filmlik bir programla sinemaseverleri 9 günlük sinema dolu bir maratona davet ettiğini ifade ederek “Umuyoruz ki bu baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız” dedi.

7 bölümde 7 farklı renk

Festival kapsamında “Büyülü Beyazperde” bölümünde 14 uzun metrajlı sinema filmi, “Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde 4 belgesel, ”, “Kısa Filmler Kuşağı” bölümünde üniversite öğrencilerine yönelik seçilmiş 10 kısa film, “Engelsiz Sinema” bölümünde özel gereksinimli bireylere yönelik 5 film, “Kuir Sinema” bölümünde 5 kısa kuir filmi ve bir belgeseli, “Mahkumları Kucaklayan Sinema” bölümünde mahkumlar için seçilmiş bir film ve ”Çocukları Kucaklayan Sinema” bölümünde ilkokul çocuklarına yönelik bir animasyon gösterilecek.

14 uzun metraj film Aveue Cinemax’ta gösterilecek

“Büyülü Beyazperde” bölümündeki uzun metrajlı filmler Avenue Cinemax’ta 12.30, 15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterilecek.

Sadece bu bölümdeki filmlerin ücretli/biletli olduğu festivalde, diğer gösterimler ücretsiz olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 10 TL karşılığı satılacak biletler ve festival konusunda daha detaylı bilgi 22 78782 numaralı telefondan ya da www.lefkosabelediyesi.org internet adresinden elde edilebilecek.

Belgeseller Arabahmet Kültür Evi, kısa filmler üniversitelerde…

Belgesel film gösterimleri Arabahmet Kültür Evi’nde, kısa filmler 8-12 Nisan tarihleri arasında sırasıyla AKÜN, YDÜ, UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de yer alacak.

Özel gereksinimli bireylere yönelik filmler ise 8-12 Nisan arası YDÜ Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde yer alacak.

“Kuir Sinema” belgesel ve kısa film seçkisi EMAA’da, çocuklara yönelik müzikli belgesel film gösterimi Lefkoşa AKM’de, ilkokul öğrencilerine yönelik animasyon 8-12 Nisan arasında her sabah saat 11.00’de Avenue Cinemax’ta ve mahkûmlara yönelik film gösterimi ise 12 Nisan’da Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşecek.

Emin Alper cuma saat 18.00’deki “Kızkardeşler” gösterimine katılacak

Festivalde “Kız Kardeşler” filmi yönetmeni Emin Alper ve oyuncusu Kayhan Açıkgöz, “Umutlu Bir Hikâye” ile “Müzikli Bir Hikaye” belgesellerinin yönetmeni Jale İncekol ve “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin yönetmeni Aydın Orak ile kısa film yönetmenleri Umut Subaşı, Gökhan Kaya, Buğra Mert Alkayalar, Elif Sözen ve Onur Yağız konuk olarak yer alarak, filmleri sonrasında izleyici ile buluşacak.

(Filmlerin tam listesi için havadiskibris.com)

6.KAFF BÖLÜMLER-FİLMLER LİSTESİ

“BÜYÜLÜ BEYAZPERDE”-YER:AVENUE CİNEMAX

KIZKARDEŞLER-(A TALE OF THREE SISTERS) -Yönetmen: Emin Alper Yıl/Ülke:2019,Türkiye,Almanya, Hollanda, Yunanistan

SARAYIN GÖZDESİ-THE FAVOURITE-Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Yıl/ülke:2018,ABD,İngiltere(UK), İrlanda

ARAKÇILAR-SHOPLIFTERS- Yönetmen: Hirokazu Koreeda Yıl/ülke: 2018,Japonya

WOMAN AT WAR-Yönetmen: Benedikt Erlingsson Yıl/ülke:2018, Fransa-Ukrayna-İzlanda

3 HAYAT-3 FACES-Yönetmen: Jafar Panahi Yıl/ülke:2018, İran

HERKES BİLİYOR-EVERYBODY KNOWS-Yönt: Asghar Farhadi Yıl/Ülke: 2018,İspanya, Fransa, İtalya

SİBEL-Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci, 2018,Türkiye,Fransa,Almanya,Lüksemburg

VAN GOGH:SONSUZLUĞUN KAPISINDA/VAN GOGH:AT ETERNITY’S GATE

Yönetmen: Julian Schnabel Yıl/Ülke:2018, İsviçre, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İrlanda

KEFERNAHUM -CAPHARNAÜM -Yönetmen: Nadine Labaki, Yıl/Ülke:2018,Lübnan-ABD

ŞÜPHE-BURNING-Yönetmen: Chang-dong Lee, Yıl/Ülke:2018,Güney Kore

KIZ-GIRL -Yönetmen: Lukas Dhont Yıl/Ülke:2018, Hollanda, Belçika

SOĞUK SAVAŞ-COLD WAR -Yönetmen: Pawel Pawlikowski,2018, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık

DOKUNMA BANA-TOUCH ME NOT-Yönetmen: Adina Pintilie

Yıl/Ülke:2018, Romanya, Almanya, Çekya, Bulgaristan, Fransa

BATLIR-Yönetmen: Stare Yıldırım, Yıl/Ülke:2018, Türkiye

“HAYATI KUCAKLAYAN BELGESEL”-YER: ARABAHMET KÜLTÜR EVİ

MEKANLAR VE YÜZLER- FACES & PLACES Yönetmen: Agnès Varda, JR , Yıl/ülke:2017, Fransa

YAŞAR KEMAL EFSANESİ (THE LEGEND OF YAŞAR KEMAL)-Yönetmen: Aydın Orak, 2018, Türkiye

UMUTLU BİR HİKAYE -Yönetmen: Jale İncekol, Yıl/ülke/süre: 2018,Türkiye

MÜZİKLİ BİR HİKAYE-Yönetmen: Jale İncekol, Yıl/ülke: 2017,Türkiye (MÜZİKAL BELGESEL 6 NİSAN CUMARTESİ SAAT 14.00’DE LEFKOŞA AKM’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK GÖSTERİLECEK)

“KISA FİLMLER KUŞAĞI” (UKÜ,AKÜN,YDÜ,ADRUCAD VE KAÜ GÖSTERİMLERİ)

OLAĞAN DENEMELER(VASVİ ÇİFTÇİOĞLU-DOĞUŞ ÖZOKUTAN)

SANA İNANMIYORUM AMA YERÇEKİMİ VAR (UMUT SUBAŞI)

AH BİR ATAŞ VER( GÖKHAN KAYA)

TOPRAK (ONUR YAĞIZ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİLMLERİ SEÇKİSİ(Eskişehir Uluslararası FF işbirliği ile)

KUTLAMA( ELİF SÖZEN)

TURP GİBİ (BUĞRA MERT ALKAYALAR )

DÜNYADAN KISALAR

ON THE BORDER-Yönetmen: WEI SHUJUN,2018,Çin

TREMORS/ DRŻENIA-Yönetmen: DAWID BODZAK 2018,Polonya

“ENGELSİZ SİNEMA”-YER: YDÜ ENGELSİZ SİNEMA VE AKTİVİTE MERKEZİ

ÇOCUKLARA YÖNELİK:YUKARIYA BAK(UP),KOYUN SHAUN, 8 SANİYE, İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM, ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

YETİŞKİN BİREYLERE YÖNELİK: MESAJ, OCEANS 12, TRUVA

“KUİR SİNEMA” YER: EMAA

10 Nisan Çarşamba,saat 19.00 Queer Sinema Kısaları (Kuirfest işbirliğinde)

-KIRMIZI BALIK/GOLDFISH-Yönetmen:Yorgos Angelopoulos,2017,Yunanistan

-BİZ İNTERSEKSİZ/RECLAIMING INTERSEX-Yönetmenler:Gabrielle Le Roux & Nthabiseng Mokoena, 2016,Güney Afrika

-FLAMINGO PRIDE Yönetmen: Tomer Eshed,Yıl-ülke: 2011,Almanya

-BEYAZ ATLI PRENS BOŞUNA GELME-Yönetmenler: Aykut Atasay, İzlem Aybastı, Zeliha Deniz, Yıl-Ülke:2009,Türkiye

-BAŞKA MEVZU/ANOTHER MATTER Yönetmenler: Bahar Kılıç Adilçe, Hulusi Nusih Tütüncü, 2017,Türkiye

11 Nisan Perşembe,saat 19.00 Belgesel “MR.GAY SYRIA ” –Yönetmen: Ayşe Toprak

“MAHKUMLARI KUCAKLAYAN SİNEMA”

“Pİ’NİN YAŞAMI ”- Yönetmen Ang Lee ,Yıl-ülke:2012,ABD

“ÇOCUKLARI KUCAKLAYAN SİNEMA” YER: AVENUE CİNEMAX

“MİRAİ” Japon yönetmen Mamoru Hosoda, yıl:ülke-2018,Japonya