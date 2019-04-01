Muazzam bir sinema şöleni Lefkoşa’da başlıyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) 4 Nisan Perşembe gecesi saat 20.30’da gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak.
Yönetmen Emin Alper’in “Kız Kardeşler” filminin gösterimi ile açılacak festival, 11 yıl aradan sonra sinemaseverlerle buluşacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, 4-12 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’nın farklı mekanlarında yer alacak festival kapsamında, KKTC dâhil olmak üzere 24 ülkeden 41 film gösterilecek.
Lefkoşa’da onlarca sivil toplum örgütü, kurum-kuruluş, üniversite ve işletme de paydaş olarak festivalde yer alırken şehrin birçok yerine ulaşacak festival, yerel yönetim-sivil toplum işbirliğinin güzel bir örneği olarak yapılacak.
Harmancı: Baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin 41 filmlik bir programla sinemaseverleri 9 günlük sinema dolu bir maratona davet ettiğini ifade ederek “Umuyoruz ki bu baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız” dedi.
7 bölümde 7 farklı renk
Festival kapsamında “Büyülü Beyazperde” bölümünde 14 uzun metrajlı sinema filmi, “Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde 4 belgesel, ”, “Kısa Filmler Kuşağı” bölümünde üniversite öğrencilerine yönelik seçilmiş 10 kısa film, “Engelsiz Sinema” bölümünde özel gereksinimli bireylere yönelik 5 film, “Kuir Sinema” bölümünde 5 kısa kuir filmi ve bir belgeseli, “Mahkumları Kucaklayan Sinema” bölümünde mahkumlar için seçilmiş bir film ve ”Çocukları Kucaklayan Sinema” bölümünde ilkokul çocuklarına yönelik bir animasyon gösterilecek.
14 uzun metraj film Aveue Cinemax’ta gösterilecek
“Büyülü Beyazperde” bölümündeki uzun metrajlı filmler Avenue Cinemax’ta 12.30, 15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterilecek.
Sadece bu bölümdeki filmlerin ücretli/biletli olduğu festivalde, diğer gösterimler ücretsiz olacak.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 10 TL karşılığı satılacak biletler ve festival konusunda daha detaylı bilgi 22 78782 numaralı telefondan ya da www.lefkosabelediyesi.org internet adresinden elde edilebilecek.
Belgeseller Arabahmet Kültür Evi, kısa filmler üniversitelerde…
Belgesel film gösterimleri Arabahmet Kültür Evi’nde, kısa filmler 8-12 Nisan tarihleri arasında sırasıyla AKÜN, YDÜ, UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de yer alacak.
Özel gereksinimli bireylere yönelik filmler ise 8-12 Nisan arası YDÜ Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde yer alacak.
“Kuir Sinema” belgesel ve kısa film seçkisi EMAA’da, çocuklara yönelik müzikli belgesel film gösterimi Lefkoşa AKM’de, ilkokul öğrencilerine yönelik animasyon 8-12 Nisan arasında her sabah saat 11.00’de Avenue Cinemax’ta ve mahkûmlara yönelik film gösterimi ise 12 Nisan’da Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşecek.
Emin Alper cuma saat 18.00’deki “Kızkardeşler” gösterimine katılacak
Festivalde “Kız Kardeşler” filmi yönetmeni Emin Alper ve oyuncusu Kayhan Açıkgöz, “Umutlu Bir Hikâye” ile “Müzikli Bir Hikaye” belgesellerinin yönetmeni Jale İncekol ve “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin yönetmeni Aydın Orak ile kısa film yönetmenleri Umut Subaşı, Gökhan Kaya, Buğra Mert Alkayalar, Elif Sözen ve Onur Yağız konuk olarak yer alarak, filmleri sonrasında izleyici ile buluşacak.
(Filmlerin tam listesi için havadiskibris.com)
6.KAFF BÖLÜMLER-FİLMLER LİSTESİ
“BÜYÜLÜ BEYAZPERDE”-YER:AVENUE CİNEMAX
KIZKARDEŞLER-(A TALE OF THREE SISTERS) -Yönetmen: Emin Alper Yıl/Ülke:2019,Türkiye,Almanya, Hollanda, Yunanistan
SARAYIN GÖZDESİ-THE FAVOURITE-Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Yıl/ülke:2018,ABD,İngiltere(UK), İrlanda
ARAKÇILAR-SHOPLIFTERS- Yönetmen: Hirokazu Koreeda Yıl/ülke: 2018,Japonya
WOMAN AT WAR-Yönetmen: Benedikt Erlingsson Yıl/ülke:2018, Fransa-Ukrayna-İzlanda
3 HAYAT-3 FACES-Yönetmen: Jafar Panahi Yıl/ülke:2018, İran
HERKES BİLİYOR-EVERYBODY KNOWS-Yönt: Asghar Farhadi Yıl/Ülke: 2018,İspanya, Fransa, İtalya
SİBEL-Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci, 2018,Türkiye,Fransa,Almanya,Lüksemburg
VAN GOGH:SONSUZLUĞUN KAPISINDA/VAN GOGH:AT ETERNITY’S GATE
Yönetmen: Julian Schnabel Yıl/Ülke:2018, İsviçre, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İrlanda
KEFERNAHUM -CAPHARNAÜM -Yönetmen: Nadine Labaki, Yıl/Ülke:2018,Lübnan-ABD
ŞÜPHE-BURNING-Yönetmen: Chang-dong Lee, Yıl/Ülke:2018,Güney Kore
KIZ-GIRL -Yönetmen: Lukas Dhont Yıl/Ülke:2018, Hollanda, Belçika
SOĞUK SAVAŞ-COLD WAR -Yönetmen: Pawel Pawlikowski,2018, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık
DOKUNMA BANA-TOUCH ME NOT-Yönetmen: Adina Pintilie
Yıl/Ülke:2018, Romanya, Almanya, Çekya, Bulgaristan, Fransa
BATLIR-Yönetmen: Stare Yıldırım, Yıl/Ülke:2018, Türkiye
“HAYATI KUCAKLAYAN BELGESEL”-YER: ARABAHMET KÜLTÜR EVİ
MEKANLAR VE YÜZLER- FACES & PLACES Yönetmen: Agnès Varda, JR , Yıl/ülke:2017, Fransa
YAŞAR KEMAL EFSANESİ (THE LEGEND OF YAŞAR KEMAL)-Yönetmen: Aydın Orak, 2018, Türkiye
UMUTLU BİR HİKAYE -Yönetmen: Jale İncekol, Yıl/ülke/süre: 2018,Türkiye
MÜZİKLİ BİR HİKAYE-Yönetmen: Jale İncekol, Yıl/ülke: 2017,Türkiye (MÜZİKAL BELGESEL 6 NİSAN CUMARTESİ SAAT 14.00’DE LEFKOŞA AKM’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK GÖSTERİLECEK)
“KISA FİLMLER KUŞAĞI” (UKÜ,AKÜN,YDÜ,ADRUCAD VE KAÜ GÖSTERİMLERİ)
OLAĞAN DENEMELER(VASVİ ÇİFTÇİOĞLU-DOĞUŞ ÖZOKUTAN)
SANA İNANMIYORUM AMA YERÇEKİMİ VAR (UMUT SUBAŞI)
AH BİR ATAŞ VER( GÖKHAN KAYA)
TOPRAK (ONUR YAĞIZ)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİLMLERİ SEÇKİSİ(Eskişehir Uluslararası FF işbirliği ile)
KUTLAMA( ELİF SÖZEN)
TURP GİBİ (BUĞRA MERT ALKAYALAR )
DÜNYADAN KISALAR
ON THE BORDER-Yönetmen: WEI SHUJUN,2018,Çin
TREMORS/ DRŻENIA-Yönetmen: DAWID BODZAK 2018,Polonya
“ENGELSİZ SİNEMA”-YER: YDÜ ENGELSİZ SİNEMA VE AKTİVİTE MERKEZİ
ÇOCUKLARA YÖNELİK:YUKARIYA BAK(UP),KOYUN SHAUN, 8 SANİYE, İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM, ALİCE HARİKALAR DİYARINDA
YETİŞKİN BİREYLERE YÖNELİK: MESAJ, OCEANS 12, TRUVA
“KUİR SİNEMA” YER: EMAA
10 Nisan Çarşamba,saat 19.00 Queer Sinema Kısaları (Kuirfest işbirliğinde)
-KIRMIZI BALIK/GOLDFISH-Yönetmen:Yorgos Angelopoulos,2017,Yunanistan
-BİZ İNTERSEKSİZ/RECLAIMING INTERSEX-Yönetmenler:Gabrielle Le Roux & Nthabiseng Mokoena, 2016,Güney Afrika
-FLAMINGO PRIDE Yönetmen: Tomer Eshed,Yıl-ülke: 2011,Almanya
-BEYAZ ATLI PRENS BOŞUNA GELME-Yönetmenler: Aykut Atasay, İzlem Aybastı, Zeliha Deniz, Yıl-Ülke:2009,Türkiye
-BAŞKA MEVZU/ANOTHER MATTER Yönetmenler: Bahar Kılıç Adilçe, Hulusi Nusih Tütüncü, 2017,Türkiye
11 Nisan Perşembe,saat 19.00 Belgesel “MR.GAY SYRIA ” –Yönetmen: Ayşe Toprak
“MAHKUMLARI KUCAKLAYAN SİNEMA”
“Pİ’NİN YAŞAMI ”- Yönetmen Ang Lee ,Yıl-ülke:2012,ABD
“ÇOCUKLARI KUCAKLAYAN SİNEMA” YER: AVENUE CİNEMAX
“MİRAİ” Japon yönetmen Mamoru Hosoda, yıl:ülke-2018,Japonya