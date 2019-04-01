Alman siyasi partiler: Erdoğan halkın iradesine saygı göstermeli

Türkiye’deki yerel seçimler Almanya’da da yakından takip edilirken, Deutsche Welle Türkçe, Alman meclisindeki siyasi partilerin dış politika sözcülerinin değerlendirmelerini derledi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Seçim sonuçlarını kabul etmeli ve saygı göstermeli” diye seslendi.

‘SEÇİM SONUÇLARI KABUL EDİLSİN’

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilere göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışı önde götürdüğüne dikkat çeken Schmid, “Şimdi önemli olan seçmen iradesine saygı gösterilmesi, seçim sonuçlarının kabul edilmesidir” dedi.

‘SİYASİ ÇOĞULCULUK BİR NEBZE KORUNMUŞ’

Seçim sonuçlarını “AK Parti iktidarı için hayal kırıklığı, CHP için başarı” diye niteleyen SPD’li Sözcü, AK Parti’nin kampanya dönemi boyunca otoriter ve kısıtlayıcı politikalarına rağmen muhalefetin önemli büyükşehirleri kazanmayı başardığını, bunun Türkiye’de siyasi çoğulculuğun bir ölçüde korunabildiğini gözler önüne serdiğini söyledi.

‘AK PARTİ’NİN TAM HAKİMİYETİNE RAĞMEN’

Yerel seçim sonuçlarının aynı zamanda Türkiye’de Avrupa yanlısı olanların ve seküler kesimin gücünü gösterdiğini belirten Schmid, “Muhalefet, AK Parti’nin medya ve kamu idaresindeki hakimiyetinin sağladığı üstünlüğe rağmen seçmenleri mobilize etmeyi başardı, bu gerçekten de takdire şayan bir başarıdır” diye konuştu.

‘SIRA EKONOMİK REFORMLARDA’

SPD’li milletvekili, bundan sonraki süreçte Türk hükümetinden beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Türk hükümetinden beklentimiz seçim sonuçlarını ve siyasi çoğulculuğu kabul edip, ekonomik reform sürecini başlatmasıdır. Kısa vadeli önlemlerle ekonomik krizin etkileri hafifletilmeye çalışıldı ancak Türkiye’nin daha çok inovasyon, iyi eğitim, şeffaflık ve hukuk devletine odaklanan bir büyüme modeline ihtiyacı var. Ekonomide yolsuzluk olduğu müddetçe, şeffaflık olmadıkça yabancı yatırımcılar da beklenen ilgili göstermeyecektir.”

Muhalefetteki Sol Parti’nin Dış Politika Sözcüsü Stefan Liebich, yerel seçimlerin adil ve özgür olarak nitelendirilemeyeceğini, ancak bununla birlikte tüm baskılara rağmen ortaya çıkan seçim sonuçlarının muhalefetin direnişinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

‘ERDOĞAN VE AK PARTİ’YE DİRENİŞ GÖSTERGESİ’

Liebich şunları söyledi:

“Medyadaki tek sesliliğe ve tüm baskılara rağmen, siyasetçilerin hapsedilmesine rağmen, pek çok büyükşehirde muhalefetin kazanmayı başarmış olması çok iyi. Bu Erdoğan ve AK Parti’ye olan direnişin bir göstergesidir.”

Erdoğan’ın seçim sonuçlarını tanımaması durumunda buna ‘çok da şaşırmayacağını’ dile getiren Liebich, “Ancak suyun kaynadığı bir tencerenin kapağını kapalı tutamazsınız. Bu işe yaramaz. Erdoğan halkın iradesine saygı göstermek zorunda” dedi.