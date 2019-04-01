Kremlin: Ukrayna’da iktidarda savaş değil barış partisini görmek isteriz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki seçimlerin kazananı olarak savaş yanlısı partiyi değil, ülkenin güneydoğusundaki Donbass bölgesi ile ilgili sorunu adım adım çözüme kavuşturmaya çalışacak bir partiyi görmek istediklerini belirtti.
“Ukrayna’nın başında elbette ki bir savaş partisini değil, mevcut anlaşmalar temelinde Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorunun gerçek anlamda aşamalar halinde çözümüne odaklanmış bir partiyi görmek isteriz.”
Seçimler henüz tamamlanmadığı için Kremlin’in ikinci tura kalan başkan adaylarını kutlamayı planlamadığını kaydeden Peskov, “Bir kez daha tekrar ediyorum, seçimler tamamlanmadan önce ikinci tura çıkanları kutlamanın yanlış olabileceğini düşünüyorum, bu nedenle böyle bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
‘RUSYA HER UKRAYNALIYA, UKRAYNA’NIN TOPRAKLARINI İŞGAL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAMAYA HAZIR’
Peskov’a, hiçbir siyasi deneyimi olmamasına karşın seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 30’dan fazlasını alarak rahat bir biçimde ikinci tura ismini yazdıran komedyen Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’dan Kırım’ı geri verip tazminat ödemesini isteyeceği yönündeki açıklamaları soruldu.
Soruya yanıt veren Peskov, “Ukrayna’nın her bir vatandaşına, Rusya’nın Ukrayna’nın hiçbir toprağını işgal etmediğini açıklamaya hazırız, böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, Donbass’ta tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin ‘Ukrayna tarafından reddedildiklerini’, bu bağlamda Kırım’dan bahsedilmesininse, ‘bu konunun kesin olarak ve ebediyen kapatıldığı’ için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.