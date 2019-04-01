AA oyların yüzde 100’ünü açıkladı: İstanbul’da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin verileri güncelleyerek yüzde 100’ünü açıkladı. Sonuçlara göre, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım karşısında 23 bin 945 oyla önde.

Anadolu Ajansı’nın dün yapılan yerel seçimlere dair açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.78, AK Parti’li Binali Yıldırım ise yüzde 48.52 oy aldı.