Türkiye

AA oyların yüzde 100’ünü açıkladı: İstanbul’da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

1 Nisan 2019

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin verileri güncelleyerek yüzde 100’ünü açıkladı. Sonuçlara göre, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım karşısında 23 bin 945 oyla önde.

Anadolu Ajansı’nın dün yapılan yerel seçimlere dair açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.78, AK Parti’li Binali Yıldırım ise yüzde 48.52 oy aldı.

İmamoğlu’nun oy sayısı 4 milyon 169 bin 987, Yıldırım’ın oy sayısı 4 milyon 146 bin 42. İmamoğlu, 23 bin 945 oyla önde.Kesin olmayan sonuçlara göre, 39 ilçeye sahip İstanbul’da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

Anadolu Ajansı’nda yaklaşık 13 saat boyunca seçim sonuçlarına ilişkin veri girişi durdurulmuştu. Ajans, “Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş” açıklamasını yapmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Alman siyasi partiler: Erdoğan halkın iradesine saygı göstermeli

1 Nisan 2019

Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

1 Nisan 2019
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu kimdir? (İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

1 Nisan 2019

Türkiyede hangi iller partiler arasında el değiştirdi?

1 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı