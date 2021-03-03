Moreket: Bunun “intikam”dan başka adı yoktur

Mehmet Moreket bugün Havadis’te yayınlanan köşe yazısında ard arda görevlerine son verilen Ali Pilli ve Emine Pilli’nin görevden alınmalarını değerlendirdi.

Saner’in intikamı başlıklı yazısında kamuda 83 günde 44 yeni atama yapıldığına dikkat çeken Moreket “Emine Pilli bunlardan biri. Ama bir farkı var, onun görevden alınmasının kamudaki kadrolaşma maskaralığıyla alakası yok. Emine Pilli, kim ne derse desin, çirkin bir hesaplaşmanın kurbanıdır…” dedi.

Ne dediler hükümeti kurarken, “Ekim’de seçim”… Biz de dedik ki bu bir ara hükümettir, lütfen ama lütfen kadrolarla oynamayın, devlete yeni külfetler getirmeyin, kamunun düzeni bu kadar kısa bir süre için bozmayın.

Hiç olur mu? En büyük icraat kadrolaşma oldu. 83 günde 44 yeni atama… Kamunun dışındaki yönetim kurulları bunun içinde yok. Artık, kendi partilerinin atadıklarını da değiştirmeye başladılar.

Emine Pilli bunlardan biri. Ama bir farkı var, onun görevden alınmasının kamudaki kadrolaşma maskaralığıyla alakası yok. Emine Pilli, kim ne derse desin, çirkin bir hesaplaşmanın kurbanıdır…

Ali Pilli’nin hiç de etik olmayan bir şekilde görevden alınmasından bir hafta sonra, eşi de Müdür olduğu Eski Eserler ve Müzeler dairesi Müdürlüğü’nden alındı. Bunun intikamdan başka bir adı yoktur. Pilli’nin görevden alındıktan sonra yaptığı konuşmalar, devleti ellerinde maskara edenler tarafından konusunda uzman olan eşine karşı silah olarak kullanıldı. Ahlak dışı, rezil bir olay…

Benzer bir durumu zamanında yaşadığım için bu etik dışı davranışın acısını bilirim. 2007 yılında Hasan Hastürer’le yaptığımız bir tv programında, zamanın ÖRP partisindeki bir bakanla ilgili yolsuzluk-rüşvet iddialarını gündeme getirmiş, masanın üstünde koyduğumuz tenekeyi tepki olarak çalmıştık. Bizim program daha bitmeden, Parti’nin Başkanı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, eşimi Dışişleri Bakanlığı’ndaki Müdürlük görevinden alma yazısını yazmıştı. Aklınca benden intikam alacaktı. Sayın Emine Pilli’nin durumu da aynen bu…

Devletin bu zihniyetlerin elinde oyuncak olduğu bir ülke ne yazık ki burası. Ama bakıyorum da kimse Ali-Emine Pilli olayını birlikte değerlendirmiyor.

Eğer bu rezaletler yıllardır sürebiliyorsa, sessizliğimizdendir. Yenileri başımıza geldiğinde hiç şaşmayalım. Buna izin veren bizleriz…