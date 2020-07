Montessori’de mezuniyet heyecanı

KKTC’de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ ve Lefkoşa şubesinde diploma heyecanı yaşandı.

Girne Montessori Okulunun ardından ODTÜ ve Lefkoşa Montessori okullarında da diploma töreni gerçekleşti.

Her yıl görkemli törenlerle mezunlarına diplomalarını veren Kıbrıs Montessori Okulları’nda bu yıl Kovid_19 önlemleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Montessori çocukları, diploma sevincini önce sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştı.

Diploma gününde çocuklar, okul bünyesinde düzenlenen etkinliklerde arkadaslari ve ogretmenleri ile diplomalarını kutladı, daha sonra okula birer birer kabul edilen velileri ile sevincini paylaştı.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ ve Lefkoşa şubesinde mezuniyet pastası da unutulmadı.

Diploma töreni mezuniyet pastasının kesimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Montessori Eğitim Sistemi Nedir?

1900’lerin başlarında Roma’da Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu yaklaşımın merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Montessori yaklaşımı akademik gelişimi desteklemekle birlikte, çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır. Ayrıca, özgüven, inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir.

Montessori eğitiminin uygulandığı sınıflar, belirli yaş gruplarına ait çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ortamlardır. Dr. Maria Montessori, bu tür bir sınıftaki deneysel öğrenmenin dil, matematik, fen, müzik, sosyal etkileşimler ve başka birçok şey üzerine daha derin bir anlayışa yol açtığını keşfetti.

Montessori yönteminin uygulandığı sınıflarda her bir materyal, çocuğun doğal ilgi alanları ile mevcut aktiviteler arasında bir uyumluluk yaratarak, çocuk gelişiminin farklı yönlerini destekler. Çocuklar, kendi deneyimleriyle ve kendi hızlarında öğrenebilirler. Montessori eğitiminde, tüm insanlarda varolan doğal meraklarını her an giderme özgürlüğüne sahip olan çocuklar, bu sayede ömür boyu sürecek öğrenme deneyimleri için sağlam bir temel oluşturabilirler.

Montessori eğitimi ortamları, çocukların öğrenimini doğumdan ortaokula kadar destekler.