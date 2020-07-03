Kıbrıs

Turgay Deniz özür diledi

3 Temmuz 2020
Turgay Deniz
Turgay Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptığı açıklamada bir TV programında yaptığı benzetmenin cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılandığını ve yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediğini belirtti. İşte yapılan açıklama;

Bugün katıldığım bir TV programında yaptığım benzetme, cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılanmıştır. Tepkilere neden olan bu benzetmenin maksadını aştığını ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek saptamış bulunuyorum.

Benzetmeden amacım, halk olarak içinden geçmekte olduğumuz süreçteki zorlukları ve bundan sonra da

doğru hamleleri yapmak zorunda olduğumuzu anlatabilmekti. Bugüne kadarki yaşantımı bilenler, cinsiyet ayrımcılığı yapmadığımı ve cinsiyet eşitliğine inanan biri olduğumu da biliyorlardır.

Yanlış anlaşılmaya yol açtığım için çok üzgünüm ve bu üzüntümü halkımızla paylaşmayı bir görev sayıyorum.

Bu yanlış anlatım için halkımızdan ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndaki çalışma arkadaşlarımdan özür dilerim.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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