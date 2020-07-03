Sağlık

Koronavirüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi

3 Temmuz 2020
Koronavirüs
Koronavirüs

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip corona virüsün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, mutasyona uğramış yeni türün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orjinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken, ABD’li ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orjinalinden farklı olduğunu açıkladı.

ABD’deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile İngiltere’deki Duke Üniversitesi ve Sheffied Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anda dünyanın genelinde yeni tip corona virüsün D614G adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti.

ORJİNALİNDEN DAHA BULAŞICI

Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı)  sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.

Sheffield Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, “Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Çalışmada araştırmacılar, labaratuvar deneylerinin yanı sıra tüm dünyadan binlerce vakaya dair bilgilerin bulunduğu GISAID veritabanından yaralandı. Bu şekilde virüsün dünyada izlediği yolculuk analiz edildi.


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