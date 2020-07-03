Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı

Dünya genelinde, yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 33 bin 879’e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 525 bin 148’e ulaştı..

Virüs bulaşan 6 milyon 186 bin 741kişi ise iyileşti.

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nde ise virüs vaka sayısında rekor artış oldu.

Ülkede son 24 saatte 55 bin 274 kişiye Kovid 19 teşhisi kondu. Toplam vaka sayısı 2,839,292’e ulaştı.