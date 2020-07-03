Dünya

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı

3 Temmuz 2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde, yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 33 bin 879’e yükseldi.      Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 525 bin 148’e ulaştı..

Virüs bulaşan 6 milyon 186 bin 741kişi ise iyileşti.

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nde ise virüs vaka sayısında rekor artış oldu.

Ülkede son 24 saatte 55 bin 274 kişiye Kovid 19 teşhisi kondu. Toplam vaka sayısı 2,839,292’e ulaştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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