Montessori’de bal kabağı, turuncu renk etkinliği

Kıbrıs Montessori Okulları’nda çocukların çevresindeki insanları keşfetmesi, farklı kültürleri tanıması maksadı ile dün etkinlik düzenlendi. Kıbrıs Montessori Okulları’nda düzenlenen etkinliğin ana teması yine “Barış” oldu

Kıbrıs Monterssori Okulları’nda dün bayram sevinci yaşandı. Dünyanın birçok ülkesinde her yıl 31 Ekim’de çeşitli etkinliklerle kutlanan “bal kabağı, turuncu renk” etkinliği, Kıbrıs Montessori Okulları’nda da dün birbirinden güzel ve farklı organizasyonlarla gerçekleştirildi.

Etkinliklerde çocuklara, farklı ülkelerin, farklı kültürleri, bayramları olduğunu anımsatıldı.

Kıbrıs Montessori Okulları’nda çocukların çevresindeki insanları keşfetmesi, farklı kültürleri tanıması maksadı ile düzenlenen etkinliğin ana teması her yıl olduğu gibi bu yıl da yine “Barış” oldu.

Lefkoşa Montessori Okulu’nda büyük coşku

Lefkoşa Montessori Okulu’nda dün bayram sevinci doruklarda yaşandı.

Montessori çocukları günlerdir heyecanla bekledikleri etkinlik heyecan ve coşku ile kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde çocuklar ve okul öğretmenleri, günün anlamına uygun kostümler giydi, okul binası ve avlusu konsepte uygun olarak süslendi.

Lefkoşa Montessori Okulu’nda 0-2 yaş çocuklar bayram kutlamalarını okul bahçesinde gerçekleştirirken 3-6 yaş çocuklar, başkentin nezih mekanlarından Cafe Biyer by Delicious’ta düzenlenen partide kutladı.

Cafe Biyer by Delicious’ta yapılan partide konsepte uygun süslemelerle hazırlanmış atıştırmalıklarını yiyen çocuklar ardından müzik eşliğinde dans etti, işletmenin arka bahçesindeki çocuk oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Girne Montessori okulunda eğlence tavan

Girne Montessori Okulu’nda birbirinden sevimli kostümlerle günü kutlayan çocuklar, önce güne özel hazırlanan ikramlıklardan atıştırdı ardından çalınan müzikler eşliğinde dans etti.

Girne Montessori çocukları, sabah saatlerinde başladıkları bayram kutlamalarını öğle saatlerine kadar devam ettirdi.

Montessori çocukları kutlamalar çerçevesinde adeta eğlencenin doruğuna ulaştı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda muhteşem kutlama

“Bal kabağı, turuncu renk” etkinliği Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ şubesinde de büyük bir organizasyon ile gerçekleşti.

ODTÜ Montessori Okulu, günün anlamına özel turuncu renk ve bal kabağı ile süslendi, çocuklar ile öğretmenler bayramı simgeleyen kostümler giydi.

ODTÜ Montessori Okulu’nda etkinlik çerçevesinde düzenlenen partide çocuklar önce hazırlanan ikramlıklarını yiyerek enerji topladı, ardından da müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.