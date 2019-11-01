Öğrenciler farkındalık yarattı

Lefke’de, liseler ve sivil toplum örgütleri, ortak bir etkinlik düzenleyerek meme kanserine dikkat çekti

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Gazi Lisesi (LGL ) ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ( CTEML ), Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi işbirliğiyle ve bölge sivil toplum örgütlerinin desteğiyle “1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle, dün ortak bir etkinlik düzenledi.

“Pembe Gün” etkinliği kapsamında öğrenciler, ellerinde meme kanserine dikkat çeken yazılar olan pembe pankartlar ve pembe balonlar ile eş zamanlı olarak Lefke Kaymakamlığı önüne geldi.

LGL öğrencileri yaya ve bisikletli olarak, CTEML öğrencileri de davul çalarak etkinlik alanına giriş yaptı. Öğrenciler, ayrıca güzergâh boyunca vatandaşların dikkatini çekmek için çeşitli broşürler dağıttı.

Okulların daveti üzerine Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de etkinliğe katıldı.

Kocaismail: Hedef meme kanseri vakalarını aşağıya çekmek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin meme kanseri vakalarını aşağıya çekmek, insanları bilinçlendirmek ve erken tanının önemine vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Güneş: Etkinlikler toplumun bilinçlenmesine katkı koyar

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de erken teşhisin öneminin altını çizdi, farkındalık etkinliklerinin toplumun bilinçlenmesine katkı koyduğunu kaydetti. Güneş, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İrdem: Erken teşhis hayat kurtarır

Etkinlikte konuşan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Kazım İrdem, meme kanserine dikkat çekerek “erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Karamanoğlu: Önemli bir etkinlik

Lefke Gazi Lisesi Müdürü Sevim Karamanoğlu, her iki okulun bu etkinlikte bir araya gelmesi ve meme kanserine dikkat çekmelerinin önemine değindi.

Oktay: Katılım önemli, teşekkürler

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, her iki okul ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine etkinliklere katılmasından dolayı teşekkür ederek, etkinliğe katılan Kanser Hastaları Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’de de ayrıca teşekkür etti.