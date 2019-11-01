Aynı kaderi paylaştılar

Serkan Özcezarlı ile aynı uçakta yaşamını yitiren Hakan Çetinkaya da dün ikindi namazının ardından memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı

Deneme uçuşu sırasında uçaklarının Geçitkale Hava Limanı alanında düşmesi sonucu Serkan Özcezarlı ile birlikte yaşamını yitiren eğitmen pilot Hakan Çetinkaya da dün ikindi namazı sonrasında Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Önceki gün havayoluyla İzmir’e gönderilen Çetinkaya’nın naaşı cenaze aracıyla Afyonkarahisar’daki İmaret Camisi avlusuna götürüldü. Çetinkaya’nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Yakınları, Çetinkaya’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya’nın naaşı Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.