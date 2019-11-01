Babaya zor veda

Deneme uçuşu sırasında uçağı düşerek yaşamını yitiren Hava Sporları Federasyonu eğitmen pilotu Serkan Özcezarlı, Geçitkala Havaalanındaki törenin ardından Cihangir’de son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında kızlarının ve eşenin gözyaşları dinmedi

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında, Pazar günü meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Eğitimli Pilot Serkan Özcezarlı, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitimli Pilot Serkan Özcezarlı için dün sabah önce Hava Sporları Federasyonu’na ait Geçitkale’deki hangar önünde tören düzenlendi.

Özcezarlı’nın naaşının Hava Sporları Federasyonu üyelerinin omuzlarında alana getirilmesiyle başlayan törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu.

Özcezarlı’nın biyografisinin okunmasının ardından Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Başbakan Ersin Tatar aldı.

Tatar: KKTC için büyük bir kayıp

Başbakan Ersin Tatar, Serkan Özcezarlı’nın ölümünün KKTC için büyük bir kayıp, tüm halk için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getirdi.

Özcezarlı’ya Allahtan rahmet dileyen Tatar, tüm camiaya ve Özcezarlı’nın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Serkan Özcezarlı’nın çok çalışkan, çok başarılı bir isim olduğunu ifade eden Tatar, kendilerine düşenin Kıbrıs Türk havacılığına ciddi emeği geçen Özcezarlı’nın adını yaşatmak olduğunu kaydetti.

Tatar “İşimiz bu ismi yaşatmak, ailesine ve projelerine sahip çıkmak” şeklinde konuştu.

Ziya: Uğurlar olsun, seni asla unutmayacağız

Bunun yaptığı en zor konuşmalardan olduğunu söyleyen Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da, federasyonun en iyi pilotu ve tek eğitmeni olan Özcezarlı’nın mükemmel bir insan, çok iyi bir eş, aile babası ve dost olduğunu anlattı.

Özcezarlı’nın tüm olumsuzluklara rağmen ülkesini terk etmediğini anlatan Ziya, yurt dışından kendisine daha birkaç ay önce şimdi aldığı maaşın 3 katı fazla maaşla bir iş teklifi geldiğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

Ziya, Özcezarlı’nın bunun yerine ülkesinde kalarak çeşitli projelere imza atmayı tercih ettiğini ifade ederek, kendilerine düşenin Özcezarlı’nın başladığı projeleri bitirmek olduğunu dile getirdi.

Ziya konuşmasına “uğurlar olsun, seni asla unutmayacağız” diyerek son verdi

Cihangir’de defnedildi

Konuşmaların ardından saygı geçişi yapıldı ve tören sona erdi. Geçitkale’deki törenin ardından Serkan Özcezarlı’nın naaşı Cihangir Camisi’ne götürüldü.

Serkan Özcezarlı, Cihangir Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Cihangir Mezarlığı’na defnedildi.

Törene yüzlerce kişi katıldı

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Spor Dairesi ve Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlediği törene, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yrd. Zorlu Töre, GKK Komutan Yrd. Tuğgeneral İbrahim Dağman, yetkililer, Hava Sporları Federasyonu yetkili ve üyeleriyle sevenleri katıldı.

Özcezarlı’nın Cihangir Camii’ndeki cenazesine ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Geçitkale’deki törene katılan isimlerin yanı sıra çekimleri Kıbrıs’ta devam eden “Müstakbel Aile” filminin yönetmeni, oyuncu İlker Ayrık da Serkan Özcezarlı’nın Cihangir’deki cenazesine katılanlar arasındaydı.

Serkan Özcezarlı kimdir?

1973 yılında Limasol’da dünyaya gelen Özcezarlı, evli ve iki çocuk babası. Havacılığa tutkulu, gökyüzüne aşık bir insandı. Bu tutkuyla havacılık serüvenine 1993 yılında aldığı model uçak eğitimi ile başladı. Ardından aldığı kurslarla model uçak eğitmeni oldu. Paraşüt eğitimi de aldıktan sonra 1995 yılında yelken kanat eğitimi aldı. Akabinde yelken kanat öğretmeni olan Özcezarlı, sonrasında, 1998 yılında microli… lisansı aldıktan sonra öğretmenlik lisansı aldı. 1998 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nda görev yaptı. 2005 yılında KKTC Hava Sporları Federasyonu’nda çok hafif hava araçları bölüm sorumlusu görevine başladı. 2017 yılından itibaren ise Federasyonun eğitim müdürlüğünü yaptı. 2016 yılında gyrocopter öğretmeni oldu. Son olarak ultralight öğretmeni oldu. Hakan Çetinkaya ile birlikte ilk kez Türkiye’den Kıbrıs’a uçarak geldiler. 2014 yılında bakım eğitimi aldı, sayısız kurs ve fuarlara katılıp kendini geliştiren sportif havacılığa büyük katkısı olan deneyimli ve önemli bir pilottu. Kıbrıs Türk Sportif havacılığı tarihine adını altın harflerle yazılan bir insandı.