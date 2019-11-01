Ağır ihmal korkunç sonuç

Demirhan’daki Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi Kreşi’ne giden 4.5 yaşındaki Mert Çakır, kreşin önünde, servis aracının altında kalarak, ağır yaralandı

SERVİSİN ALTINDA KALDI: Okul sonrasında, servisle kreşe götürülen 4.5 yaşındaki Mert Çakır, servisten indi. Çantasını serviste unuttuğunu fark eden minik Mert, kreşten fırlayarak otobüse dönmek istedi. Geri geri giden servis aracının sol ön tekerleğinin altında kalarak, ağır yaralandı

AMELİYAT EDİLDİ: Ambulansla Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Mert’in, sol bacağının tamamen ezildiği ve kalçasında da parçalı kırık olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan Mert’in tedavisinin uzun süreceği belirtildi

SORUMLU KİM? : Baba Hüseyin Çakır: Çocuk servisten indi binaya girdi ve tekrar çıkarak otobüse koştu. Servise binerken, inerken sürekli gözetmen olması gerekiyor. Bu çocuk servise geri dönmeye çalışırken nasıl görmezler? Bu büyük bir ihmal, olayın sorumluları bulunmalı. Kreşten bir görevli gelip geçmiş olsun dahi demedi

Pınar BARUT

Zahide ve Hüseyin Çakır çiftinin, kreş olarak hizmet veren Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi’ne giden 4.5 yaşındaki küçük oğulları Mert Çakır, kreşin özel servisi tarafından, diğer çocuklarla birlikte, dün saat 12:30 sıralarında kreşe getirildi.

Servisteki tüm çocuklar araçtan inip, kreş binasına girdikten sonra, küçük Mert çantasını unuttuğunu söyleyerek servise geri dönmek istedi. İddiaya göre, hiçbir görevlinin bulunmadığı anda, okuldan servise doğru yönelen talihsiz çocuğu, servis şoförü Gökçen Eğri’de fark etmedi ve 4.5 yaşındaki Mert, o sırada geri geri gitmekte olan aracın altında kaldı.

Servisin sol ön tekerleğinin altında kalarak ağır şekilde yaralanan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil ameliyata alındı.

Olayla ilgili Havadis’e konuşan acılı baba Hüseyin Çakır, olayın, çocukların servisten indikleri sırada, herhangi bir görevli olmamasından dolayı yaşandığını söyleyerek duruma isyan etti.

Olayın ardından, servis sürücüsü Gökçen Eğri tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kreşe başlayalı 4 gün olmuştu

Demirhan’da ikamet eden Zahide ve Hüseyin Çakır çiftinin 4.5 yaşındaki oğulları Mert Çakır, dört gün önce yine Demirhan’da bulunan ve kreş olarak hizmet veren Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi’ne başlamıştı.

Dün saat 12:30 sıralarında yaşanan acı olayda, kreşin servisi tarafından, diğer çocuklarla birlikte kreşe getirilen küçük Mert, çantasını unuttuğu için servise geri dönmek istedi.

İddiaya göre, etrafta herhangi bir görevlinin bulunmamasından dolayı rahatlıkla kreş binasından çıkıp, kapıda duran servise giden talihsiz çocuğu, o sırada geri geri gitmekte olan servis şoförü Gökçen Eğri’de fark etmedi ve 4.5 yaşındaki Mert, aracın sol ön tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı.

Acil ameliyata alındı

Olayın ardından, ambulansla Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuğun tetkiklerinde, sol bacağının tamamen ezildiği ve kalçasında da parçalı kırık olduğu tespit edildi.

Acil ameliyata alınan talihsiz Mert’in 11 yaşındaki abisi Mustafa Kemal, annesi Zahide Çakır ve babası Hüseyin Çakır, hastane kapısında gözyaşlarına boğuldu.

Haberi alır almaz eşiyle birlikte hastaneye koşan acılı anne Zahide Çakır, “Bu bir kaza değil, ihmal” diyerek, küçük Mert’in henüz dört gün önce kreşe başladığını, yaşanan acı olayın sorumsuzluk sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Baba Hüseyin Çakır: “Görevliler neredeydi?”

Demirhan’da bulunan Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, dün saat 12:30 sıralarında, 4.5 yaşındaki Mert Çakır’ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay, kreş ve servis güvenliği konularını da tekrar gündeme getirdi.

Kreşin servisinden indikten sonra, çantasını unuttuğu için servise geri dönmeye çalışan 4.5 yaşındaki Mert Çakır’ın, servisin sol ön tekerleği altında kalarak ağır yaralanması ile sonuçlanan acı olaya, baba Hüseyin Çakır isyan etti.

Çocukların servise binerken ve servisten inerken, sürekli gözetmen tarafından takip edilmesi gerektiğini söyleyen baba Hüseyin Çakır, “Çocuğumun sol bacağını komple ezmiş ve kalçasında da parçalı kırık var. Kreşten hiçbir görevli de gelmedi hastaneye. Bu çocuk servise geri dönmeye çalışırken nasıl görmezler? Öğretmenin sürekli arkalarında olması gerekmez mi?” diyerek, olayın sorumlularının bulunmasını istedi.

Olayın ardından, servis sürücüsü Gökçen Eğri tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.