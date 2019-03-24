FutbolSpor

Moldova mesaisi  başladı

24 Mart 2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde yarın Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak Türk A Milli Takım’ı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.

Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran Havalimanı’ndan Eskişehir’e gidecek.

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