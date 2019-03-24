Gönyeli’de bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Gönyeli’de bu sabah, elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi yüzünden çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Şehit Yüksel Dereli Sokak’taki bir apartman dairesinde 08.30 sıralarında çıkan yangında, Fatma Kuvetli’nin (K-25) vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yandığı, Gülnur Bingöl’ün de (K-25) dumandan etkilendiği kaydedildi.

Kuvetli ve Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairedeki odalar ve eşyalar zarar gördü.