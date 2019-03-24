Kıbrıs

Gönyeli’de bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

24 Mart 2019

Gönyeli’de bu sabah, elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi yüzünden çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Şehit Yüksel Dereli Sokak’taki bir apartman dairesinde 08.30 sıralarında çıkan yangında, Fatma Kuvetli’nin (K-25) vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yandığı, Gülnur Bingöl’ün de (K-25) dumandan etkilendiği kaydedildi.

Kuvetli ve Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairedeki odalar ve eşyalar zarar gördü.

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