Kıbrıs

Eğlence yerinde 3 metre yüksekten düşen genç yoğun bakımda

24 Mart 2019

Lefkoşa-Dikmen ana yolunda faaliyet gösteren bir eğlence yerinde bir kişi bugün saat 01.00 sıralarında basamaklardan düşerek ağır yaralandı.

James Gatu Gitau (E-28) adlı kişinin, “Cloude 9” adlı eğlence mekânının girişinde 3 metre yüksekliğindeki basamaklardan dengesini kaybedip beton zemin üzerine düştüğü ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

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