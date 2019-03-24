Kıbrıs
Eğlence yerinde 3 metre yüksekten düşen genç yoğun bakımda
Lefkoşa-Dikmen ana yolunda faaliyet gösteren bir eğlence yerinde bir kişi bugün saat 01.00 sıralarında basamaklardan düşerek ağır yaralandı.
James Gatu Gitau (E-28) adlı kişinin, “Cloude 9” adlı eğlence mekânının girişinde 3 metre yüksekliğindeki basamaklardan dengesini kaybedip beton zemin üzerine düştüğü ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.