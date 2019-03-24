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Havuzda YDÜ ve Ares üstünlüğü

24 Mart 2019

KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Ares Spor Kulübü, Bluefin Spor Kulübü, Levent Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Karabetça Spor Kulübü’nün yer aldığı yüzme şampiyonası Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşiyor.

İki gün sürecek ve bugün devam edilecek yüzme şampiyonasının ilk gününde yıldızlar ve gençlerde hem erkekler hem kızlarda Yakın Doğu birinci, Ares ikinci sırada yer aldı.

Toplam 8 rekorun kırıldığı Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda ilk gününde Emre Ersoy, Doğukan Ulaç, Hüseyin Çakır, Buğra Buba Yakın Doğu’dan, Yiğit Bezgin ve Özgül Çetin de Bluefin’den rekor kıran sporcular oldu. 4×50 metre karışıkta ise Yakın Doğu Üniversitesi takımı rekora imza atmayı başardı.

İlk gün puan durumları ve rekor kıran sporcular şöyle:

 

YILDIZ ERKEKLER PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi    YDÜ                4036

2.Ares Spor Kulübü               ARES               2253

3.Tüfekçi Spor Kulübü                      TÜFEKÇI          1253

4.Bluefin Yüzme Kulübü                  BLUEFiN          761

5.Karabetça Spor Kulübü     KARABETÇA    608

 

YILDIZ KIZLAR PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi    YDÜ                3299

2.Ares Spor Kulübü               ARES               1673

3.Levent Spor Yüzme Kulübü          LEVENT                       1305

4.Tüfekçi Spor Kulübü                      TÜFEKÇI          820

 

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi    YDÜ                6691

2.Ares Spor Kulübü               ARES               4590

3.Bluefin Yüzme Kulübü                  BLUEFıN          2344

4.Karabetça Spor Kulübü     KARABETÇA    739

 

GENÇ KIZLAR PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi    YDÜ                4420

2.Ares Spor Kulübü               ARES               3034

3.Bluefin Yüzme Kulübü                  BLUEFıN          2809

4.Karabetça Spor Kulübü     KARABETÇA    426

 

KIRILAN REKORLAR

Erkekler 40m.Serbest

Emre Ersoy                 YDÜ    4:20.37 (15-16 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Doğukan Ulaç                        YDÜ    3:55.56 (+19 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Hüseyin Çakır                        YDÜ    4:54.44 (12-13 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Erkekler 20m.Kurbağalama

Yiğit Bezgin                BLUEFıN          3:58.51 (11 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Buğra Buba                YDÜ                2:27.52 (+19 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Erkekler 4x50m.Karışık

Emre Ersoy, Buğra Buba, Buğra Korahan, Doğukan Ulaç              (YDÜ)  1:49.83

Kadınlar 50m.Serbest

Özgül Çetin                BLUEFıN          29,03  (12-13-14 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Kadınlar 400m.Serbest

Özgül Çetin                BLUEFıN          4:51.14 (15-16 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

 

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