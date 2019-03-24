Havuzda YDÜ ve Ares üstünlüğü

KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Ares Spor Kulübü, Bluefin Spor Kulübü, Levent Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Karabetça Spor Kulübü’nün yer aldığı yüzme şampiyonası Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşiyor.

İki gün sürecek ve bugün devam edilecek yüzme şampiyonasının ilk gününde yıldızlar ve gençlerde hem erkekler hem kızlarda Yakın Doğu birinci, Ares ikinci sırada yer aldı.

Toplam 8 rekorun kırıldığı Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda ilk gününde Emre Ersoy, Doğukan Ulaç, Hüseyin Çakır, Buğra Buba Yakın Doğu’dan, Yiğit Bezgin ve Özgül Çetin de Bluefin’den rekor kıran sporcular oldu. 4×50 metre karışıkta ise Yakın Doğu Üniversitesi takımı rekora imza atmayı başardı.

İlk gün puan durumları ve rekor kıran sporcular şöyle:

YILDIZ ERKEKLER PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 4036

2.Ares Spor Kulübü ARES 2253

3.Tüfekçi Spor Kulübü TÜFEKÇI 1253

4.Bluefin Yüzme Kulübü BLUEFiN 761

5.Karabetça Spor Kulübü KARABETÇA 608

YILDIZ KIZLAR PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 3299

2.Ares Spor Kulübü ARES 1673

3.Levent Spor Yüzme Kulübü LEVENT 1305

4.Tüfekçi Spor Kulübü TÜFEKÇI 820

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 6691

2.Ares Spor Kulübü ARES 4590

3.Bluefin Yüzme Kulübü BLUEFıN 2344

4.Karabetça Spor Kulübü KARABETÇA 739

GENÇ KIZLAR PUAN DURUMU

1.Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 4420

2.Ares Spor Kulübü ARES 3034

3.Bluefin Yüzme Kulübü BLUEFıN 2809

4.Karabetça Spor Kulübü KARABETÇA 426

KIRILAN REKORLAR

Erkekler 40m.Serbest

Emre Ersoy YDÜ 4:20.37 (15-16 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Doğukan Ulaç YDÜ 3:55.56 (+19 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Hüseyin Çakır YDÜ 4:54.44 (12-13 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Erkekler 20m.Kurbağalama

Yiğit Bezgin BLUEFıN 3:58.51 (11 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Buğra Buba YDÜ 2:27.52 (+19 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Erkekler 4x50m.Karışık

Emre Ersoy, Buğra Buba, Buğra Korahan, Doğukan Ulaç (YDÜ) 1:49.83

Kadınlar 50m.Serbest

Özgül Çetin BLUEFıN 29,03 (12-13-14 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)

Kadınlar 400m.Serbest

Özgül Çetin BLUEFıN 4:51.14 (15-16 YAŞ KISA KULVAR KKTC REKORU)