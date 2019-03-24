GAÜ’nün “Süper Lig” yürüyüşü: 69-54

MURAT’TAN 41 SAYI

Karşılaşmayı 69-54 kazanan Girne Amerikan Üniversitesi’nde kaptan Murat Ekşi 41 sayı atarak maçın yıldızı oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi 19.haftasında temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi ligde kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni 69-54 yenerek bitime 3 hafta kala Süper Lig’e çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Girne Amrikan Üniversitesi, Necat Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısında Aydın’a zorlandı ve devre 33-33 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda oyunda kontrolü ele geçiren Girne Amerikan Üniversitesi farkı açarak maçı 69-54 kazandı. Maçta GAÜ adına Murat Ekşi 41 sayı atarak maçın yıldızı oldu.

GAÜ puanını 34’e çıkararak 3 haftası kalan ligde Süper Lig için büyük bir avantaj elde etti.

1.Lig’in 2.haftasında Girne Amerikan Üniversitesi 30 Mart Cumartesi günü deplasmanda ikinci sırada yer alan İskenderun ile Süper Lig’i garantileme maçına çıkacak.

Tonguç KOTAK