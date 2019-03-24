Görneç şampiyonlukla 1.Lig’de

Futbolda BTM 1.Lig Kırmızı Grup’taki bu sezonun son maçını oynayan lider Görneç, aldığı 3 puanla şampiyonluğunu ilan etti ve 1.Lig’e yükselen ilk takım oldu.

İki ezeli rakip olan Serdarlı ile Görneç arasında dün Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda oynanan ve büyük ilgi gören mücadeleyi tek golle kazanan Görneç, 9 takımlı ligde bitime 1 hafta kala tüm maçlarını tamamladı ve Serdarlı karşısında aldığı 3 puanla şampiyonluğa ulaştı.

BTM 1.Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1.Lig’e yükselecek 3 takımdan ilki olmayı başaran Görneç, maç sonunda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

BTM 1.Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu ve 1 puan gerisinde bulunan Lapta arasındaki şampiyonluk yarışında son 2 haftaya girildi. Bu ligin şampiyonu 1.Lig’e yükselecek ikinci takım olacak ve her iki ligde de ikinci sırada sezonu bitirecek takımlar arasında oynanacak play-off maçını kazanan 1.Lig’e yükselecek üçüncü ve son takım olacak.