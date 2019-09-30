Mide ve Bağırsak Hastalıkları için 2-4 Haftalık Kür ile Tedavi ve Öneriler

Mide ve bağırsaklarda meydana gelen, enfeksiyon riski taşıyan sindirim sistemi hastalıklarına bağırsak hastalıkları denir. Vücudumuzun mide ve bağırsak bölgelerinde sorun yaratan ve sonrasında bütün vücudu etkileyen bağırsak hastalıkları ciddi sorun teşkil edebilir.

Bu nedenle her tedavinin etkili ve kalıcı olabilmesi için her şey den önce mide ve bağırsak hastalıklarından kurtulmak öncelikli olmalıdır.

Mide ve Bağırsak için 2-4 Haftalık Kür

İlk 2 hafta hazımsızlık giderici program ( Hazımsızlık Giderici Program ) uygulandıktan sonra, 2 hafta boyunca aşağıdaki 2 beslenme usulünden biri uygulanır.

1. Usul Tedavi

Sabah (saat 07:00-08:00 ) 1 bardak bal şurubu içilir.

1-2 saat sonra havuç, ıspanak, semizotu veya greyfurt suyu içmeye başlanır ve öğleye kadar (2-3 bardak) içmeye devam edilir. Bu arada her bardakla beraber 1 -3 diş sarımsak çatlatarak yutulur.

Öğlen (saat 13:00-14:00) salata veya yoğurt ile tek çeşit yemek yenir, 1-3 diş sarımsak çatlatarak yutulur. Sarımsak yerine çiğ soğan da yenebilir.

Kan grubu “0”, “B” ve “AB” olanlar pul biber, defne yaprağı, kimyon, kekik, bol soğan ile haşladıkları etin önce suyunu içmeli daha sonra salatayla birlikte eti yemelidirler.

Yanında ekmek veya pilav yenmez. Kan grubu “A” olanlar salata veya yoğurtla tek çeşit yemek yemeliler.

Akşam (saat 19:00-20:00) sarımsak, zeytinyağı ve taze naneyle birlikte incir veya hurma yenir. Veya 1 -3 kaşık çimlenmiş buğday bal ve sarımsakla yenir, veya keten tohumu suyla yutulur.

Yemeklerde zerdeçal, kimyon, defne yaprağı kullanılabilir. Yağ olarak sadece sızma zeytinyağı kullanılır ve yemek piştikten sonra üzerine dökülür. Zeytinyağını zenginleştirmek için ince kıyılmış sarımsak, taze soğan, maydanoz, kereviz yaprağı, tere, fesleğen, kekik veya nane katılabilir.

2. Usul Tedavi

Sabah 1 tatlı kaşığı bal ile hazırlanan bal şurubu içilir.

1 saat sonra 1-3 çorba kaşığı çimlenmiş buğday; sarımsaklı zeytinyağı + limon ilave edilmiş yeşil salata veya sarımsak ve zeytinyağ ile incir ya da hurma yenir.

Akşama kadar acıktıkça havuç ıspanak veya semizotu suyu ya da yoğurt suyu içilir (3-4 bardak). Aralarda 3’er diş sarımsak kırılarak yutulur.

Akşam sarımsak ve bal ile 1 saat ıslatılmış 1 çorba kaşığı keten tohumu, sonra incir veya hurma yenir.

Fıtık ve Mide Büyümesi Olanlar

Fıtık ve Mide Büyümesi Varsa Aşağıdaki Bitkiler Kullanılır:

Sıkıştırıcı-büzüştürücü etkiye sahip olan nar çekirdeği ve iç zarları ince öğütülüp elekten geçirilir günde 2 defa sebze suyu karışımıyla birlikte birer tatlı kaşığı yutulur. 2 hafta sonra gerekirse tarhana veya yoğurt çorbası nar çekirdeği ile pişirilerek içilebilir.

Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış veya öğütülmüş meşe kabuğu, bir bardak kaynar suda 15-20 dakika demlenip süzülür. Gün boyu 2 bardak taze demlenmiş çay soğutulmadan yudumlanır veya 1 tatlı kaşığı ince öğütülmüş taze meşe kozalağı sabah-akşam sebze suyuyla yutulur.

Hasta Bağırsak Nasıl Anlaşılır?

Herkes, bağırsaklarının durumunu anladığı ölçüde sağlığını kontrol edebilir. Bağırsak sağlığını anlamak için:

1 orta boy kırmızı pancar (100-150 gr.) rendelenir, limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı ile yenir.

3 saat sonra başlayarak, 36 saat idrar kontrol edilir.

Bağırsaklar sağlıklıysa, pancarın rengi kana karışmaz ve idrara çıkmaz. İdrarın hafif kırmızı olması normaldir.

Bağırsaklar hasta ise pancarın rengi kana karışır, idrar kırmızı olur.

Pancar vücuttan tamamen atılana kadar (24-36 saat) idrarın rengi kırmızı kalabilir.

İdrar ne kadar kırmızı ise, bağırsakların o kadar bozulduğu anlaşılır.

İdrar bazen normal, bazen kırmızıysa bağırsaklar yer yer bozulmuş demektir. Bu durumda bağırsak tedavisi yapılmalıdır.

Mide ve bağırsakları Nasıl Kuvvetlendirilir?

Mide ve bağırsakları kuvvetlendirmek ve kan dolaşımını canlandırmak için aşağıdaki ilaçlardan biri kullanılabilir:

Günde 2 defa birer çorba kaşığı, kabuklarıyla beraber sıkılmış taze zencefil suyu aç karnına içilir.

Taze zencefil, kabuğuyla birlikte rendelenir ve hakiki bal ile karıştırılır. Günde l çorba kaşığı yutulur.

50 gr. toz zencefil, 200 gr. bal ile karıştırılır ve günde iki defa birer çay kaşığı yutulur.

Eşit miktarlarda çörek otu ve çemen öğütülür, dövülmüş sarımsak eklenir ve bal ile karıştırılıp her sabah aç karnına veya her akşam uykudan önce bir çorba kaşığı alınır.

Sindirim sisteminin güçlü ve sağlıklı olmasını isteyen her insan bunu yılda 2-3 defa 2 haftalık kürler halinde yapmalıdır. Apandist ameliyatı geçirenler 1-2 ay ara vererek, taze veya kuru zencefil kullanmaya devam etmelidir. Zencefil, çay olarak veya baharat olarak da kullanılabilir.

Sindirim sistemi için önerilen iki seçenek 3 günlük açlıklara birlikte uygulanırsa daha etkili olur.

Bu durumda beslenme programı açlıkların arasında verilen 4 veya 7 gün içinde uygulanır.

Ancak açlıklara iyileşme gerçekleşene kadar devam edilmelidir. Burada 3 günlük orucun rolü büyüktür. Genişleyen mide ve bağırsaklar ancak orucun yardımıyla normal formuna kavuşur.

Bağırsaklarda önceden oluşan cepler, genişlemeler ve iltihaplanma sebebiyle meydana gelen kısmi kaynamalar bu tedaviyle yok olabilir.

Bağırsak tedavisi sırasında, incir, hurma, zencefil, keten tohumu, sarımsak ve bal tüketmek gerekir.

Bu Uygulamalarda Amaç Nedir?

Müshille bağırsaklara hareket vermek.

Keten tohumu ile temizlemek ve şişlikleri yok etmek

Sarımsakla yabancı mikropları öldürmek

Semizotu, ıspanak, havuç suyu veya yoğurt suyuyla yaraları kapatmak, İncir ve hurmayla, bağırsaklardaki faydalı mikropları artırarak, bağırsakları kuvvetlendirmek

Oruçla, mide ve bağırsaklara formunu yeniden kazandırmaktır.

Mide ve bağırsaklar tedavi edilirken, bütün organlar tedavi edilmiş olur. Oysa modern tıbbi metotların bir organı tedavi ederken, bütün vücudu harap ettiği her gün farklı örneklerle ortaya çıkmaktadır.

Kaynak Kitap: Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Dr. Aidin Salih’in Organ temizliği konulu yazıları

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Mide ve Bağırsak Hastalıkları için 2-4 Haftalık Kür ile Tedavi ve Öneriler