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Avusturya’da halkın yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor

30 Eylül 2019

Avusturya’da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimde aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) üçüncü büyük parti olarak çıkarken, ülkede FPÖ’nün dahil olacağı bir koalisyon gündemde.

Seçimden hemen önce yapılan araştırmaya göre ise Avusturyalıların yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor. Halkın yarısı Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmak istemiyor.

Salzburg Üniversitesi’nin bin 200 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 45’i Müslümanların ülkedeki diğer Avusturya vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasından yana değil. Katılımcıların yüzde 70’i de Müslümanların Batı dünyasında yerinin olmadığına inanıyor.

Ankete göre Avusturyalıların çoğu Müslümanların dini ibadetlerinin sınırlandırılmasını istiyor. Bu kişiler kendi ülkelerinde kendilerini bazen yabancı gibi hissediyor. Ankete katılanların yüzde 55’i Müslümanların terörist olmasından korkuyor. Yüzde 48’i ise cami inşaatlarının yasaklanmasını talep ediyor.

Rapor, “Etnik merkezciliğe (kendi ırkının üstün olduğunu düşünme) eğilimler, kesinlikle ayrımcı pozisyonlara yol açabilir. Bu da Avusturya’daki Müslümanlara uzun süre önce verilen dini özgürlüklerin engellenmesine dair ciddi bir tehdit.” uyarısında bulundu.

Avusturya’da halkın yüzde 8’si kendini Müslüman olarak tanımlıyor. İslam, 1912’den beri resmi bir din tanınıyor.

Novinite’nin haberine göre araştırma, eğitimsiz ve 75 yaş üstündeki aşırı sağcı seçmenlerin Müslümanlara karşı en düşman grup olduğunu ortaya çıkardı.

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