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Microsoft katlanabilir telefonunu tanıttı

3 Ekim 2019

Teknoloji devi Microsoft, katlanabilir akıllı telefonu Microsoft Surface Duo’yu tanıttı.

Katlanabilir telefon üreten şirketler kervanına Microsoft da katıldı. Şirket ilk katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı. Samsung ve Huawei’nin modellerine rakip olacak olan Microsoft Surface Duo, Android alt yapısını kullanacak. Verilen bilgiye göre, kullanıcılar her iki ekranda da ayrı uygulamalarını çalıştırılabilecek. SnapDragon 855 işlemcinin kullanıldığı iddia edilen cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Erken gösterim ile görücüye çıkan cihazın 2020 yılında satışa sunulmayacağı belirtildi. Cihazın teknik özelliklerine dair detaylı bilgi de henüz paylaşılmış değil. Microsoft Surface Duo’nun fiyatına dair bir açıklama da bulunmuyor.
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