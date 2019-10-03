Mağusa’dan “Hoş geldin”

DAÜ’DEN RENKLİ KARŞILAMA:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri kapsamında yeni öğrencileri için “Hoş Geldin Gecesi” düzenleyerek Ahmet Evan ve The Healers konserleriyle renkli bir gecenin yaşanmasına vesile oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen yeni öğrenciler için “Hoş geldin Gecesi” düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen 22. Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen gece, geçtiğimiz cuma günü, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. Gecede, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinin stantları yer aldı. Öğrenciler bu stantlara giderek öğrenci kulüpleri hakkında bilgi alma ve ilgi duydukları kulüplere üye olma olanağı yakaladı. Gece boyunca katılımcılara Kuzey Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edildi. Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer aldı.

Konserler beğenildi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu stantları gezerek öğrencilerle bol bol sohbet etti. Prof. Dr. Osam, gecede yaptığı konuşmada yeni öğrencilere ‘Hoşgeldiniz!’ dedi ve başarılı bir akademik yıl geçirmelerini diledi. Etkinliklerin ardından, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen Ahmet Evan ve The Healers konserleri, gece boyunca öğrencileri coşturdu. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edildiği Hoşgeldin Gecesi’nde DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda bir araya gelme ve kaynaşma şansı yakaladı. Gece boyunca oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.